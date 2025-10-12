Koszykówka
Twarde Pierniki Toruń 67-82 Legia Warszawa
Woytek, źródło: Legionisci.com
W meczu 3. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Twardymi Piernikami Toruń 82-67. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 15 października o godz. 20:00 w ramach rozgrywek BCL, a ich przeciwnikiem będzie zespół Promitheas Patras BC.
PLK: Twarde Pierniki Toruń 67-82 Legia Warszawa
Kwarty: 13-24, 9-19, 21-23, 24-16
Twarde Pierniki Toruń
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|A. Smith
|25:11
|12
|6/12 (50%)
|6/8 (75%)
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|6
|3
|3
|N. Thomasson
|22:47
|10
|3/7 (42%)
|2/4 (50%)
|1/3 (33%)
|3/3 (100%)
|2
|1
|1
|4
|M. Szlachetka
|23:57
|5
|2/5 (40%)
|2/5 (40%)
|1/1 (100%)
|2
|1
|3
|6
|P. Sowiński
|10:31
|0
|0/3 (0%)
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|2
|1
|1
|7
|A. Brenk
|15:28
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|2
|0
|1
|8
|M. Kenig
|1:33
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|0
|1
|11
|A. Langović
|31:16
|18
|7/11 (63%)
|7/10 (70%)
|0/1 (0%)
|4/6 (66%)
|12
|2
|0
|12
|A. Kunc
|17:36
|9
|2/8 (25%)
|0/3 (0%)
|2/5 (40%)
|3/4 (75%)
|3
|1
|1
|17
|H. Lipiński
|3:07
|0
|0
|0
|0
|27
|H. Prokopowicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|31
|M. Lapornik
|22:29
|2
|0/5 (0%)
|0/1 (0%)
|0/4 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|0
|2
|77
|D. Kulig
|26:05
|9
|4/11 (36%)
|4/9 (44%)
|0/2 (0%)
|1/1 (100%)
|9
|1
|1
|Suma
|67
|25/64 (39%)
|22/43 (51%)
|3/21 (14%)
|14/19 (73%)
|37
|13
|14
Trener: Srdjan Subotić
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|24:56
|7
|3/10 (30%)
|3/7 (42%)
|0/3 (0%)
|1/2 (50%)
|4
|4
|0
|1
|B. Czapla
|9:07
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|0
|2
|0
|3
|A. Pluta
|20:52
|2
|1/4 (25%)
|1/1 (100%)
|0/3 (0%)
|1
|5
|1
|5
|W. Tomaszewski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|11
|B. Shungu
|22:57
|17
|6/9 (66%)
|1/1 (100%)
|5/8 (62%)
|3
|3
|1
|13
|M. Tass
|21:48
|6
|2/5 (40%)
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|7
|2
|1
|15
|O. Siliņš
|19:34
|5
|2/7 (28%)
|1/2 (50%)
|1/5 (20%)
|0
|1
|2
|23
|M. Kolenda
|20:56
|18
|7/11 (63%)
|4/4 (100%)
|3/7 (42%)
|1/1 (100%)
|6
|1
|4
|32
|M. Wilczek
|19:03
|3
|1/6 (16%)
|1/5 (20%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|3
|40
|S. Hunter
|18:12
|14
|6/8 (75%)
|6/7 (85%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|6
|2
|2
|42
|C. Ponsar
|22:35
|10
|3/4 (75%)
|1/1 (100%)
|2/3 (66%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|Suma
|82
|31/66 (46%)
|20/33 (60%)
|11/33 (33%)
|9/11 (81%)
|36
|22
|17
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Mariusz Jakubów
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Chrakowiecki, Tomasz Szczurewski
