fot. Hugollek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

Twarde Pierniki Toruń 67-82 Legia Warszawa

Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 3. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Twardymi Piernikami Toruń 82-67. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 15 października o godz. 20:00 w ramach rozgrywek BCL, a ich przeciwnikiem będzie zespół Promitheas Patras BC.



 


PLK: Twarde Pierniki Toruń 67-82 Legia Warszawa

Kwarty: 13-24, 9-19, 21-23, 24-16


Twarde Pierniki Toruń

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0A. Smith25:11126/12 (50%)6/8 (75%)0/4 (0%)0/2 (0%)063
3N. Thomasson22:47103/7 (42%)2/4 (50%)1/3 (33%)3/3 (100%)211
4M. Szlachetka23:5752/5 (40%)2/5 (40%)1/1 (100%)213
6P. Sowiński10:3100/3 (0%)0/2 (0%)0/1 (0%)211
7A. Brenk15:2821/1 (100%)1/1 (100%)201
8M. Kenig 1:3300/1 (0%)0/1 (0%)101
11A. Langović31:16187/11 (63%)7/10 (70%)0/1 (0%)4/6 (66%)1220
12A. Kunc17:3692/8 (25%)0/3 (0%)2/5 (40%)3/4 (75%)311
17H. Lipiński3:070000
27H. Prokopowicz0:000000
31M. Lapornik22:2920/5 (0%)0/1 (0%)0/4 (0%)2/2 (100%)302
77D. Kulig26:0594/11 (36%)4/9 (44%)0/2 (0%)1/1 (100%)911
Suma6725/64 (39%)22/43 (51%)3/21 (14%)14/19 (73%)371314

Trener: Srdjan Subotić


Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves24:5673/10 (30%)3/7 (42%)0/3 (0%)1/2 (50%)440
1B. Czapla9:0700/2 (0%)0/2 (0%)020
3A. Pluta20:5221/4 (25%)1/1 (100%)0/3 (0%)151
5W. Tomaszewski0:000000
11B. Shungu22:57176/9 (66%)1/1 (100%)5/8 (62%)331
13M. Tass21:4862/5 (40%)2/5 (40%)2/2 (100%)721
15O. Siliņš19:3452/7 (28%)1/2 (50%)1/5 (20%)012
23M. Kolenda20:56187/11 (63%)4/4 (100%)3/7 (42%)1/1 (100%)614
32M. Wilczek19:0331/6 (16%)1/5 (20%)0/1 (0%)1/2 (50%)313
40S. Hunter18:12146/8 (75%)6/7 (85%)0/1 (0%)2/2 (100%)622
42C. Ponsar22:35103/4 (75%)1/1 (100%)2/3 (66%)2/2 (100%)213
Suma8231/66 (46%)20/33 (60%)11/33 (33%)9/11 (81%)362217

Trener: Heiko Rannula


Komisarz: Mariusz Jakubów

Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Chrakowiecki, Tomasz Szczurewski


Centrum informacji o koszykarskiej Legii




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.