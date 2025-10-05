fot. Woytek / Legionisci.com
3. gol dla Górnika. Sędzia się pomylił, ale...

Redakcja, źródło: Legionisci.com
W trakcie i po meczu z Górnikiem Zabrze trener Legii Warszawa miał dużo uwag do pracy arbitrów. Jedna dotyczyła sytuacji, w której padła trzecia bramka dla zespołu gospodarzy. 

 


W doliczonym czasie gry Kacper Urbański został nadepnięty przez rywala przy linii bocznej boiska. Sędzia nie odgwizdał jednak faulu, drużyna Górnika wznowiła grę z autu, a w dalszym etapie akcji padła bramka, którą zdobył Ousmane Sow. Sędziujący to spotkanie Łukasz Kuźma popełnił błąd, jednak VAR nie mógł w tej sytuacji interweniować. 


- Akcja bramkowa rozpoczęła się od rzutu z autu dla Górnika i VAR nie może już wrócić do tego faulu. To jest nowa akcja - tak są skonstruowane przepisy. Szkoda. Rozumiem w pełni reakcję ławki drużyny Legii, bo tam powinien być odgwizdany rzut wolny, ponieważ zawodnik Legii był faulowany. Podkreślam jednak - VAR nie mógł interweniować, bo rzut z autu formalnie rozpoczął nową akcję. Takie obecnie są przepisy, może kiedyś zostaną zmienione - wyjaśnił w programie Liga+ Extra ekspert sędziowski, Adam Lyczmański. 




Komentarze (1)

speede SND - 9 minut temu, *.interwan.pl

ch... z tym czy był wolny czy nie. I tak wpierdziel byłby i tak
Kapustka dno!!! Pankov dno!!!
już lepiej wpuścić niech się ogrywają młodych: Żewłakowa i Urbańskiego i w Nich inwestować.

