Siedem medali legionistów na MMP
W ostatnich dniach w Sokółce odbywały się młodzieżowe mistrzostwa Polski w boksie, podczas których pięściarze Klubu Bokserskiego Legia wywalczyli 7 medali, w tym trzy złote oraz cztery brązowe. W kat. -55kg złoto zdobył Nikolas Pawlik, w kat. -65kg mistrzem Polski został Bartłomiej Rośkowicz, a w kat. -70kg - po niezwykle zaciętej finałowej walce z Mike'm Druzgą - Paweł Sulęcki.
Brązowe medale wywalczyli Maciej Marchel (kat. -65kg), Mateusz Grejber (-70kg) i Olaf Szcześniak (-75kg). W ćwierćfinale udział w mistrzostwach zakończył Jakub Sulęcki (kat. -65), który przegrał zacięty pojedynek z późniejszym finalistą - Bartoszem Dudzińskim. W drugiej rundzie odpadł także Michał Bultrowicz (-75).
W młodzieżowych mistrzostwach kobiet, Legia miała jedną reprezentantkę - Wioletta Ptak zdobyła brązowy medal w kategorii muszej (-51kg).
Wyniki legionistów:
kat. -55kg:
Nikolas Pawlik - Jakub Perzyński RSC2
Nikolas Pawlik - Filip Lewandowski 5:0
1/2 finału: Nikolas Pawlik - Tymoteusz Jakubowski 5:0
Finał: Nikolas Pawlik - Olivier Rogiewicz 5:0
kat. -65kg:
Bartłomiej Rośkowicz - Aleksander Daleszak RSC1
Bartłomiej Rośkowicz - Hubert Marek 5:0
Bartłomiej Rośkowicz - Adam Wąsowski 5:0
1/2 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Maciej Marchel 5:0
Finał: Bartłomiej Rośkowicz - Bartosz Dudziński 5:0
Maciej Marchel - Oskar Mikołajczyk 5:0
Maciej Marchel - Michał Michalik 5:0
1/2 finału: Maciej Marchel - Bartłomiej Rośkowicz 0:5
Jakub Sulęcki - Wadim Konszewicz 5:0
1/4 finału: Jakub Sulęcki - Bartosz Dudziński 2:3
kat. -70kg:
Mateusz Grejber - Michał Przytuła RSC2
Mateusz Grejber - Szymon Łętocha 5:0
Mateusz Grejber - Maciej Konarzewski 5:0
1/2 finału: Mateusz Grejber - Paweł Sulęcki 1:4
Paweł Sulęcki - Daniel Kruszec 5:0
Paweł Sulęcki - Oskar Bal 5:0
1/2 finału: Paweł Sulęcki - Mateusz Grejber 4:1
Finał: Paweł Sulęcki - Mike Druzga 3:2
kat. -75kg:
Michał Bultrowicz - Szymon Sikorski 5:0
Michał Bultrowicz - Maks Sakhenko 2:3
Olaf Szcześniak - Antoni Brzozok 4:1
Olaf Szcześniak - Le Dinh Alan 4:1
1/2 finału: Olaf Szcześniak - Kamil Kocoń 0:5
kobiety, kat. -51kg:
1/4 finału: Wioletta Ptak - Natalia Stolarek RSC R2
1/2 finału: Wioletta Ptak - Marta Prill 0:5
