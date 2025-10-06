Boks

Siedem medali legionistów na MMP

Poniedziałek, 6 października 2025 r.

W ostatnich dniach w Sokółce odbywały się młodzieżowe mistrzostwa Polski w boksie, podczas których pięściarze Klubu Bokserskiego Legia wywalczyli 7 medali, w tym trzy złote oraz cztery brązowe. W kat. -55kg złoto zdobył Nikolas Pawlik, w kat. -65kg mistrzem Polski został Bartłomiej Rośkowicz, a w kat. -70kg - po niezwykle zaciętej finałowej walce z Mike'm Druzgą - Paweł Sulęcki.

Brązowe medale wywalczyli Maciej Marchel (kat. -65kg), Mateusz Grejber (-70kg) i Olaf Szcześniak (-75kg). W ćwierćfinale udział w mistrzostwach zakończył Jakub Sulęcki (kat. -65), który przegrał zacięty pojedynek z późniejszym finalistą - Bartoszem Dudzińskim. W drugiej rundzie odpadł także Michał Bultrowicz (-75).



W młodzieżowych mistrzostwach kobiet, Legia miała jedną reprezentantkę - Wioletta Ptak zdobyła brązowy medal w kategorii muszej (-51kg).



Wyniki legionistów:

kat. -55kg:

Nikolas Pawlik - Jakub Perzyński RSC2

Nikolas Pawlik - Filip Lewandowski 5:0

1/2 finału: Nikolas Pawlik - Tymoteusz Jakubowski 5:0

Finał: Nikolas Pawlik - Olivier Rogiewicz 5:0



kat. -65kg:

Bartłomiej Rośkowicz - Aleksander Daleszak RSC1

Bartłomiej Rośkowicz - Hubert Marek 5:0

Bartłomiej Rośkowicz - Adam Wąsowski 5:0

1/2 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Maciej Marchel 5:0

Finał: Bartłomiej Rośkowicz - Bartosz Dudziński 5:0



Maciej Marchel - Oskar Mikołajczyk 5:0

Maciej Marchel - Michał Michalik 5:0

1/2 finału: Maciej Marchel - Bartłomiej Rośkowicz 0:5



Jakub Sulęcki - Wadim Konszewicz 5:0

1/4 finału: Jakub Sulęcki - Bartosz Dudziński 2:3



kat. -70kg:

Mateusz Grejber - Michał Przytuła RSC2

Mateusz Grejber - Szymon Łętocha 5:0

Mateusz Grejber - Maciej Konarzewski 5:0

1/2 finału: Mateusz Grejber - Paweł Sulęcki 1:4



Paweł Sulęcki - Daniel Kruszec 5:0

Paweł Sulęcki - Oskar Bal 5:0

1/2 finału: Paweł Sulęcki - Mateusz Grejber 4:1

Finał: Paweł Sulęcki - Mike Druzga 3:2



kat. -75kg:

Michał Bultrowicz - Szymon Sikorski 5:0

Michał Bultrowicz - Maks Sakhenko 2:3



Olaf Szcześniak - Antoni Brzozok 4:1

Olaf Szcześniak - Le Dinh Alan 4:1

1/2 finału: Olaf Szcześniak - Kamil Kocoń 0:5



kobiety, kat. -51kg:

1/4 finału: Wioletta Ptak - Natalia Stolarek RSC R2

1/2 finału: Wioletta Ptak - Marta Prill 0:5







