Wyniki 7. kolejki Ekstraklasy
Rozegrano mecze 7. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Tyle samo punktów ma Constract. Legia zajmuje aktualnie 10. miejsce.
7. kolejka:
Ruch Chorzów Futsal 1-10 (1-5) Eurobus Przemyśl
Futsal Świecie 3-5 (1-2) Dreman Opole Komprachcice
Constract Lubawa 3-2 (3-0) Red Dragons Pniewy
AZS UŚ Katowice 1-1 (0-1) Rekord Bielsko-Biała
Śląsk Wrocław 2-1 (1-1) Futsal Leszno
Legia Warszawa 2-2 (1-2) Piast Gliwice
BSF Bochnia 2-3 (0-2) Widzew Łódź
FC Toruń 3-8 (2-4) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom