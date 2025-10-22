22-23.10: Rozkład jazdy

Środa, 22 października 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W czwartek o 18:45 na stadionie Wisły Kraków, rozegrane zostanie spotkanie Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck. Dzień wcześniej w niemieckim Heidelbergu, koszykarska Legia zagra trzeci mecz Ligi Mistrzów, który transmitowany będzie na TVP Sport. W środę w samo południe, w LTC młodzieżowy zespół Legii zagra pierwszy mecz II rundy UEFA Youth League z Fiorentiną.

Dziewięcioro pięściarzy Legii rywalizuje w międzynarodowym Pucharze Polski U-15 i U-17 w Sokółce. Trzy tenisistki Legii - Zuzanna Kolonus, Monika Stankiewicz i Daria Górska biorą udział w turnieju ITF w Hamburgu.





Rozkład jazdy:

22.10 g. 12:00 Legia Warszawa - ACF Fiorentina [LTC 8, Liga Młodzieżowa]

22.10 g. 18:30 MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa [kosz]

22.10 g. 19:00 Legionistki II Warszawa - Świt Barcząca [piłka nożna kobiet, III liga][LTC 7]

23.10 g. 18:45 Szachtar Donieck - Legia Warszawa [stadion Wisły Kraków]





Młodzież:

22.10 g. 16:00 Legia U17 - AKS SMS Łódź '09 [CLJ U17][LTC 5]

22.10 g. 17:00 Legia U14 - Znicz Pruszków U14 (sparing)[LTC 7]

23.10 g. 17:20 Legia U12 - AP EsKadra Warszawa 14 (sparing)[LTC 6]



