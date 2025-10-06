fot. KB Legia
PLB: Bilety na mecz Legii z Wisłokiem Rzeszów

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę o godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo, pięściarze Klubu Bokserskiego Legia zmierzą się w meczu 10. kolejki Polskiej Ligi Boksu z Wisłokiem Rzeszów. Legioniści są liderem rozgrywek i jak na razie nie doznali żadnej porażki w sezonie 2025. Ekipa z Podkarpacia ma na swoim koncie dwie wygrane i 7 porażek, i zajmuje przedostatnie, siódme miejsce w ligowej tabeli.



W spotkaniu I rundy, legioniści zwyciężyli na wyjeździe tylko 10:8. W tamtym meczu sędziowie w paru walkach punktowali bardzo kontrowersyjnie, co doprowadziło do nerwowej końcówki i dopiero wygrane walki Alexeya Sevostyanova i Adama Tutaka w najcięższych kategoriach wagowych, zapewniły Legii wygraną. Zachęcamy kibiców do wspierania naszej drużyny w niedzielnym meczu na Bemowie.

Bilety na mecz kupować można TUTAJ. Normalne wejściówki na trybunach kosztują 50 złotych, ulgowe - 30. Za miejscówkę siedzącą na płycie zapłacimy 100 złotych. W sprzedaży są także bilety rodzinne: 2+1 w cenie 110 zł oraz 2+2 za 130 złotych.

Termin meczu: niedziela, 12 października 2025 roku, g. 19:00
Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)
Ceny biletów: 30 zł (ulgowy) oraz 50 zł (normalny), 100 zł (siedzące, na płycie), 110 zł (rodzinny 2+1), 130 zł (rodzinny 2+2)




