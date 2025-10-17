17-19.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 17 października 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę w Lubinie piłkarze Legii zagrają z Zagłębiem. Tego samego dnia o 12:30 w hali na Bemowie koszykarze Legii zmierzą się z Czarnymi Słupsk. Bilety na ebilet.pl, transmisja w Polsacie Sport 1. W sobotę na stadionie MOSiR przy ul. Budowlanej 2A w Mińsku Mazowiecki rugbistki Legii wezmą udział w ostatnim w tej rundzie turnieju MP w rugby. 18 października w Lubinie odbędzie się trzeci turniej MP w rugby 7 osobowym, z udziałem drużyny Legii.

W piątek w Sokółce odbędzie się mecz bokserski Polska - Bułgaria, w którym zobaczymy dwóch pięściarzy Legii - Bartłomieja Rośkowicza (kat. -65kg) oraz w kadrze Bułgarii - Radovlav Rosenov (kat. -65kg). Transmisja w TVP Sport od 20:30.





Rozkład jazdy:

17.10 g. 20:00 FC Den Haag - FC Dordrecht

17.10 g. 20:30 Widzew Łódź - Radomiak Radom

18.10 g. 13:00 MOSiR Lubartów - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, PP]

18.10 g. 15:00 Legionistki II Warszawa - Loczki Wyszków [piłka nożna kobiet, PP, LTC 7]

18.10 g. 15:00 Ząbkovia Ząbki - Legia II Warszawa

18.10 g. 18:00 TSK Roś Pisz - Legia II Warszawa [kosz]

18.10 g. 19.00 Legia LSS Ladies - Dargfil Tomaszów Mazowiecki [piłka nożna kobiet][LTC 6]

19.10 g. 12:30 Legia Warszawa - Czarni Słupsk [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

19.10 g. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

19.10 g. 19:30 Stal Stalowa Wola - Zagłębie Sosnowiec





Młodzież:

17.10 g. 19:00 Legia U9 - RKS Ursus 17 [ul. Łazienkowska 3]

18.10 g. 09:00 UKS Varsovia - Legia U11 [ul. Międzyparkowa 4]

18.10 g. 10:00 Legia U14 - Naprzód Brwinów U15 [LTC 7]

18.10 g. 10:00 Legia LSS U17 - Orzeł Unin '09 [LTC 6]

18.10 g. 11:00 Legia U9 - Legia LSS U10 [ul. Łazienkowska 3]

18.10 g. 11:00 Legia U10 - Pogoń Grodzisk Maz. '16 [ul. Łazienkowska 3]

18.10 g. 11:00 Legia U8 - Ząbkovia Ząbki '18 [ul. Łazienkowska 3]

18.10 g. 12:00 Legia U19 - Wisła Kraków 07/8 [CLJ U19][LTC 8]

18.10 g. 12:00 CPI Warszawa '14 - Legia U12 [Raszyn, al. UE 2]

18.10 g. 12:30 Korona Kielce '09 - Legia U1`7 [CLJ U17][Kielce, ul. Szczepaniaka]

18.10 g. 13:00 Legia U11 - KS Ursynów U1`1 [ul. Łazienkowska 3]

18.10 g. 15:00 Legia U13 - Victoria Sulejówek '13 [ul. Łazienkowska 3]

18.10 g. 17:00 Legia LSS U13 - CPI Warszawa '13 [ul. Łazienkowska 3]

18.10 g. 19:00 Legia LSS U18 - Znicz II Pruszków '08 [LTC 7]

19.10 g. 12:30 Legia LSS U11 - UKS Varsovia '15 [ul. Łazienkowska 3]

19.10 g. 15:30 FC Lesznowola 12 - Legia LSS U14 [Nowa Wola, ul. Krasickiego 176]

19.10 g. 18:00 LSS Ladies U16 - Ekosport Białystok '10 [LTC 6]

19.10 g. 19:00 Legia LSS U15 - BVB Academy WBS Warszawa '11 [LTC 7]





Legia U16 zagra na Deyna Cup.

W niedzielę w LTC odbędzie się na boiskach 6 i 7 turniej eliminacyjny do Legia Cup, przeznaczony dla drużyn U11 (2015 i mł.) z Klubów Partnerskich Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.







