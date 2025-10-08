Zapaśnicza Legia wyda kronikę na 100-lecie. Poszukiwane archiwalne zdjęćia
Zapaśnicza sekcja Legii Warszawa szykuje się do obchodów 100-lecia działalności, które będą miały miejsce w przyszłym roku. Legijna sekcja szykuje z tej okazji wydanie kroniki, a także materiały video upamiętniające historię i sukcesy legionistów na macie.
Zapaśnicza Legia zwraca się do wszystkich posiadaczy archiwalnych zdjęć, nagrań i materiałów związanych z zapaśniczą Legią o kontakt: mailowy (xawery@autograf.pl) lub telefoniczny, +48-502-073-624 (Ksawery Biederman).
