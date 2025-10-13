Wyniki 8. kolejki Ekstraklasy
W weekend rozegrano mecze 8. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 10. miejsce.
8. kolejka:
Dreman Opole Komprachcice 1-4 (0-2) Legia Warszawa
Widzew Łódź 0-4 (0-3) Rekord Bielsko-Biała
Piast Gliwice 4-2 (1-1) Constract Lubawa
Eurobus Przemyśl 5-3 (4-2) Futsal Świecie
We-Met Futsal Club Kamienica Królewska 6-2 (3-2) Ruch Chorzów Futsal
Red Dragons Pniewy 4-5 (0-2) AZS UŚ Katowice
BSF Bochnia 1-3 (1-0) Śląsk Wrocław
Futsal Leszno 5-1 (4-0) FC Toruń
