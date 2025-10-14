fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wyniki 3. kolejki PLK

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami druga seria gier w sezonie 2025/26 - oficjalnie była to trzecia kolejka, bowiem pierwsza została przesunięta na 23 grudnia. Legia pewnie pokonała w Toruniu Twarde Pierniki i objęła prowadzenie w ligowej tabeli. W derbach Dolnego Śląska górą Górnik Wałbrzych, dzięki rzutowi na zwycięstwo w ostatniej sekundzie. Niespodziewanie sporo emocji było także w Krośnie, gdzie jednym punktem wygrał Start. Anwil nadspodziewanie łatwo - choć wynik tego nie oddaje - przegrał z Arką, w barwach której występuje obecnie Kamil Łączyński.



<b>Wyniki 3. kolejki:</b>
Stal Ostrów Wlkp. 77-91 MKS Dąbrowa Górnicza
Anwil Włocławek 98-108 AMW Arka Gdynia
Miasto Szkła Krosno 81-82 Start Lublin
Górnik Wałbrzych 85-83 Śląsk Wrocław
Dziki Warszawa 80-86 Trefl Sopot
Twarde Pierniki Toruń 67-82 Legia Warszawa
Czarni Słupsk 101-76 King Szczecin
GTK Gliwice 62-86 Zastal Zielona Góra




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.