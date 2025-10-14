Wyniki 3. kolejki PLK
Za nami druga seria gier w sezonie 2025/26 - oficjalnie była to trzecia kolejka, bowiem pierwsza została przesunięta na 23 grudnia. Legia pewnie pokonała w Toruniu Twarde Pierniki i objęła prowadzenie w ligowej tabeli. W derbach Dolnego Śląska górą Górnik Wałbrzych, dzięki rzutowi na zwycięstwo w ostatniej sekundzie. Niespodziewanie sporo emocji było także w Krośnie, gdzie jednym punktem wygrał Start. Anwil nadspodziewanie łatwo - choć wynik tego nie oddaje - przegrał z Arką, w barwach której występuje obecnie Kamil Łączyński.
<b>Wyniki 3. kolejki:</b>
Stal Ostrów Wlkp. 77-91 MKS Dąbrowa Górnicza
Anwil Włocławek 98-108 AMW Arka Gdynia
Miasto Szkła Krosno 81-82 Start Lublin
Górnik Wałbrzych 85-83 Śląsk Wrocław
Dziki Warszawa 80-86 Trefl Sopot
Twarde Pierniki Toruń 67-82 Legia Warszawa
Czarni Słupsk 101-76 King Szczecin
GTK Gliwice 62-86 Zastal Zielona Góra
