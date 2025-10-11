Rugby
Hegemon Mysłowice 38-18 Legia Warszawa
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W meczu 5. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z liderem, Hegemonem Mysłowice 18-38. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 listopada o godz. 14 z Arką Rumia.
Hegemon Mysłowice 38-18 (21-6) Legia Warszawa
Hegemon: 1. Marek Odoliński, 2. Jarosław Tatar, 3. Jakub Topolski, 4. Marcin Pyka, 5. Dominik Styczeń, 6. Denys Kupratyj, 7. Kacper Krupa, 8. Jan Krawiec, 9. Dariusz Janik, 10. Grzegorz Soporski, 11. Kacper Tram, 12. Rusłan Konfedorat, 13. Bartłomiej Sierant, 14. Dawid Hoff, 15. Szymon Krupa
Centrum informacji o rugby Legii
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom