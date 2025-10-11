fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Rugby

Hegemon Mysłowice 38-18 Legia Warszawa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa przegrali na wyjeździe z liderem, Hegemonem Mysłowice 18-38. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 listopada o godz. 14 z Arką Rumia.



 


Hegemon Mysłowice 38-18 (21-6) Legia Warszawa


Hegemon: 1. Marek Odoliński, 2. Jarosław Tatar, 3. Jakub Topolski, 4. Marcin Pyka, 5. Dominik Styczeń, 6. Denys Kupratyj, 7. Kacper Krupa, 8. Jan Krawiec, 9. Dariusz Janik, 10. Grzegorz Soporski, 11. Kacper Tram, 12. Rusłan Konfedorat, 13. Bartłomiej Sierant, 14. Dawid Hoff, 15. Szymon Krupa


Centrum informacji o rugby Legii




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.