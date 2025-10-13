fot. Woytek / Legionisci.com
Wyniki 5. kolejki 1. ligi

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 5. kolejki 1. ligi rugby. Legia ponownie doznała porażki i zajmuje aktualnie przedostatnie miejsce w tabeli. Prowadzi Hegemon z kompletem zwycięstw i punktów. 



 


5. kolejka:
Rugby Wrocław 10-26 (3-19) RKS Skra Warszawa
Posnania Rugby Club 14-48 (7-22) Sparta Jarocin
Hegemon Mysłowice 38-18 (21-6) Legia Warszawa
Arka Rumia 30-27 (22-7) Wataha Zielona Góra 


Terminarz 1. ligi

Tabela 1. ligi




