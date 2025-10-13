Wyniki 5. kolejki 1. ligi
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 5. kolejki 1. ligi rugby. Legia ponownie doznała porażki i zajmuje aktualnie przedostatnie miejsce w tabeli. Prowadzi Hegemon z kompletem zwycięstw i punktów.
5. kolejka:
Rugby Wrocław 10-26 (3-19) RKS Skra Warszawa
Posnania Rugby Club 14-48 (7-22) Sparta Jarocin
Hegemon Mysłowice 38-18 (21-6) Legia Warszawa
Arka Rumia 30-27 (22-7) Wataha Zielona Góra
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
tagi: Legia Warszawa tabela wyniki rugby 1. liga