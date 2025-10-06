Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 6 października 2025 r. 11:25 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ulegli 2-3 Górnikowi Zabrze, szansę zwycięstwa zaprzepaszczając 3 minutami nieuwagi (w ciągu których stracili... 3 gole) w początkowej fazie meczu. Legia U17 walczyła do końca i wygrała 2-1 na wyjeździe ze Stomilem. Zespół U16 pokonał 3-0 Marcovię Marki w Ekstralidze U17. W CLJ U15 Legia wygrała 5-1 z Radomiakiem. z kolej w Ekstralidze U15, Legia U14 uległa 2-3 Pogoni Siedlce.Zwycięstwa 6-1 odniosły druzyny U18 i U17 LSS. Grały też młodsze drużyny Akademii i Legia Soccer Schools.

Legia U8 uczestniczyła w festiwalu gier na Varsovii.





CLJ U19 (2007/8 i mł.): Legia U19 2-3 (1-3) Górnik Zabrze

Gole:

0-1 15 min. Filip Adamski

0-2 16 min. Filip Adamski (as. Antoni Bałabuch)

0-3 17 min. Kajetan Leszczyk b.a.

1-3 40 min. Szymon Chojecki (as. Jan Kniat)

2-3 90+ min. Maksymilian Dołowy b.a., po rzucie rożnym





Strzały (celne): Legia 15 (6) - Górnik 5 (3)





Legia: Konrad Kassyanowicz - Szymon Chojecki, Franciszek Pollok, Mateusz Lauryn - Stanisław Kubiak, Aleksander Wyganowski [09], Filip Przybyłko (kpt), Jan Gawarecki (46' Athanasios Christopoulos) - Szymon Piasta [09], Fabian Mazur [09](65' Dawid Nos), Jan Kniat (80' Maksymilian Dołowy). Rezerwa: Konrad Pietruniak (br), Dawid Korzeniowski, Kajetan Brzeziński, Dawid Foks.

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski, II trener: Marcel Gawor ŻCZ





I liga mazowiecka U18 (2008 i mł.): Legia LSS 6-1 (3-1) Białe Orły Warszawa '08

Gole:

1-0 10 min. Jakub Drzazga (as. Fabian Radziński)

2-0 11 min. Kamil Więch (as. Dmytro Lytowczenko)

2-1 39 min. Szymon Zdunek

3-1 45 min. Kamil Więch (as. Dmytro Lytowczenko)

4-1 77 min. Dmytro Lytowczenko (as. Fabian Radziński)

5-1 84min. Kamil Więch (as. Dmytro Lytowczenko)

6-1 90+3 min. Kamil Więch (as. Lucjan Napieralski)





Strzały (celne)[25-90']: LSS 22 (13) - Białe Orły 11 (5)





Legia Soccer Schools: Hubert Lomankiewicz [09] - Hryhorij Sydorenko (46' Patryk Ciborowski), Nikodem Skibiński, Aleksander Dworski [09], Yehor Stetskov [09] - Domini Rakowiecki, Lucjan Napieralski, Kamil Więch, Dmytro Lytowczenko, Jakub Drzazga (kpt)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz





CLJ U17 (2009 i mł.): Stomil Olsztyn 1-2 (1-1) Legia Warszawa

Gole:

0-1 23 min. Tymoteusz Leśniak (as. Jarosław Kuc)

1-1 36 min. Szymon Tokarski

1-2 90+4 min. Wiktor Zugaj (as. Igor Brzeziński)





Legia: Stanisław Kwiatkowski [10] - Igor Owczarczyk, Bartosz Korżyński, Bartosz Jukowski, Jarosław Kuc [10](63' Oskar Krakowiak) - Marcel Laszczyk [10], Hoang Nguyen, Tymoteusz Leśniak [10](78' Dawid Mastalski) - Igor Brzeziński [10], Daniił Pyłypczuk, Wiktor Zugaj

Trener: Jakub Renosik, II trener: Kamil Kuprianowicz, Paweł Przybył





Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Legia U16 3-0 (0-0) Marcovia Marki U17

Gole:

1-0 57 min. Michał Kucała (as. Aleks Szybalski)

2-0 69 min. Adrian Pućka (as. Aleks Szybalski)

3-0 73 min. Adrian Pućka (as. Aleks Rzepkowski)





Strzały (celne): Legia 17(10) - Marcovia 3(3)





Legia: Nikodem Gimiński - Dawid Rodak, Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki - Aleks Szybalski [11](70' Artur Szmyt), Xavier Dąbkowski, Filip Reszka [11], Jan Szybicki (46' Aleks Rzepkowski) - Aleks Szybalski (70' Artur Szmyt), Bartosz Przybyłko (46' Aleksander Badowski), Michał Kucała [11](60' Adrian Pućka), Kacper Kwiatkowski [11]

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski i Łukasz Turzyniecki





1 liga okręgowa U17 (2009 i mł.): Legia LSS U17 (2009/10) 6-1 (2-0) Iskra Pilawa





Mecz rozegrano w Pilawie





CLJ U15(2011 i mł.):Radomiak Radom '11 1-5(0-3) Legia U15

Gole:

0-1 24 min. Fryderyk Paprocki (as. Szymon Traczykowski)

0-2 30 min. Cyprian Lipiński (as. Kajetan Zaliwski)

0-3 36 min. Fryderyk Paprocki (as. Kajetan Zaliwski)

0-4 43 min. Marcin Kośmiński (as. Jan Kaczorowski)

0-5 63 min. Wojciech Kuś (as. Stanisław Maisiuk)

1-5 76 min. Oskar Chmielewski





Legia: Gabriel Magdziak - Szymon Piegat, Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński (56' Stanisław Głębowski), Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski, Antoni Kośmider (50' Wojciech Kuś), Kajetan Zaliwski - Szymon Traczykowski (60' Szymon Wlazło), Fryderyk Paprocki (50' Mikołaj Ćwikilewicz), Marcin Kośmiński (60' Stanisław Maisiuk)

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki i Tomasz Ligudziński





Ekstraliga U15 (2011 i mł.) Legia U14 2-3 (1-1) Pogoń Siedlce U15

Gole:

0-1 17 min. Filip Kowalik

1-1 24 min. Filip Jasiński (as. Nikodem Staroń)

2-1 41 min. Bartłomiej Cząstka (as. Mateusz Krzyczmonik)

2-2 53 min. Filip Kowalik

2-3 70 min. Filip Kowalik





Strzały (celne) - II połowa : Legia 8 (2) - Pogoń 7 (3)





Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Oskar Matusiewicz, Karol Grzyb, Filip Jasiński, Jakub Kruk, Karol Szczepek, Nikodem Staroń, Mateusz Krzyczmonik, Aleksander Kocot, Bartłomiej Cząstka, Ignacy Silski, Michał Har, Igor Arkuszewski, Adam Smoła, Klaudiusz Półtorak, Aleksander Rybka

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak, Maciej Kokosza





1 liga okr. U15 (2011 i mł.): Legia 3-6 (2-2) KS L.A.S. 2011

Gole:

0-1 21 min. Karol Niedziela

0-2 27 min. Kajetan Szafrański

1-2 35 min. Aleksy Brzyski

2-2 38 min. Franek Nwolisa

3-2 52 min. Marcel Konieczny

3-3 58 min. Krzysztof Sałtrukiewicz

3-4 60 min. Kajetan Szafrański

3-5 68 min. Konstanty Lipiński

3-6 80 min. Oliwier Orłowski





Legia Soccer Schools: Przemysław Gawryluk - Jonatan Pol, Eryk Urbanowski (Kpt), Maksym Boguszewski, Kacper Materski, Franek Nwolisa, Łukasz Bilicki, Marcel Konieczny, Sebastian Karpiński, Aleksy Brzyski, Jakub Wierzbicki oraz: Julia Kołaczew, Alex Paćko, Szymon Kozioł

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Tomasz Nagórny





Trapiona mocno kłopotami składowymi (i mocno wspierająca swoimi zasobami zespół rocznika 2009 w lidze U17) drużyna U15 LSS nie zdołała powtórzyć doskonałego wyniki z pierwszego meczu z wawerskim KS LAS. Wszystko układało się w miarę poprawnie przez niemal godzinę, jednak potem legionistom (i legionistkom) zabrakło nieco sił.





1 liga okr. U14: RKS Ursus 9-0 Legia LSS U14

Gole: Stefan Chełkowski 3, Marek Abramczuk, Damian Witkowski, Mateusz Dogadalski, Tomasz Pazdan, Antoni Oleksiewicz, Leonard Donat.





Legia Soccer Schools: Wojciech Kołodziej - Dzidek Kinasiewicz, Antoni Brociek, Filip Bryja, Daniil Liaushuk, Mikołaj Dmitrowicz, Tytus Kozakiewicz [2013], Marcel Stępniak, Paweł Pacuła, Hugo Tatarnikov (Kpt), Ksawery Płachecki [2013], oraz: Franciszek Faryniarz, Szymon Sawa, Karol Frelikowski, Michał Walczuk, Maciej Dziankowski, Filip Lewicki

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Karol Kaźmierski





1 Liga U13: Legia U13 - FFK Warszawa '13





Strzały: Legia 87(50) - FFK 0





Legia: Antoni Kulpiński - Konstanty Leonkiewicz, Konstantin Yushkavets, Michael Oyedele, Antoni Adamkiewicz, Maksymilian Pająk, Piotr Nowotka, Olek Cwyl, Szymon Chodkowski, Leon Gańko, Szymon Płoński, Oliwier Siuda

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Liga U12 gr.32: AP EsKadra Warszawa 2014C - Legia U12





Podobnie jak w pierwszym meczu, stroną bardzo zdecydowanie dominującą w meczu z trzecim zespołem Eskadry Rembertów byli legioniści.





Liga U12 gr.12: Legia LSS U12 - UKS Irzyk 2014





Strzały (celne): LSS 28 (15) - Irzyk 20(10)





Legia Soccer Schools: Franciszek Gawroński - Adam Urbański, Bruno Antol, Jerzy Wieteska - Filip Kawalec, Mikołaj Staniak, Jan Grunas, Leon Bilski - Ignacy Gęsiarz oraz: Adam Zieniewicz, Kazimierz Zabłocki, Maksymilian Konieczny, Dawid Kopałka, Tomasz Suława, Tadeusz Wołyniec, Leon Tomczak

Trener: Kamil Gołębiowski, II trener (nb): Klaudia Karwacka





Po pierwszym spotkaniu tych drużyn, w którym o zwycięstwie decydowała jedna bramka, wiadomo było, że nie będzie łatwo. Potwierdziła to dość zacięta pierwsza połowa, z groźnymi akcjami z obu stron. Choć legioniści nieco częściej zapędzali się pod bramkę Irzyka (15 strzałów LSS vs. 10 strzałów gości), to prezentowali znacznie gorszą skuteczność. Po przerwie goście próbowali zaatakować bramkę LSS nieco prostszymi środkami (i mieli kilka bardzo groźnych sytuacji) ale przechwytywanie długich piłek (nawet jeżeli niektóre dochodziły do adresata, stającego następnie nierzadko przed okazją sam na sam - w bramce Legii jednak doskonale spisywał się Franek Gawroński) było raczej na rękę chyba w to było graj legionistom, którzy z minuty na minutę przejmowali kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi. Kilkoma efektowanymi akcjami popisał się Maksymilian Konieczny, który mocno zasłużył się w drugiej połowie meczu. Po 5 z 8 kolejek fazy zasadniczej podopieczni trenera Gołębiowskiego znajdują się w bardzo dobrej sytuacji w walce o baraże o 1 ligę, jednak przed nimi jeszcze co najmniej 2 bardzo ciężkie mecze - rewanże z Agrykolą i Polonią Warszawa, które za pierwszym razem również rozstrzygała zaledwie jedna bramka.





Liga U12 gr.8: Drukarz Warszawa U12 - Legia U11 (2015)





Legia U11 (2015 i mł.): Szymon Giera, Karol Giera, Ksawery Lewandowski, Eryk Cybulski, Stanisław Bratos, Jan Woźniak, Iwo Pawelczak, Szymon Kurzela, Oskar Sarna, Bruno Królik, Antoni Sroczyński, Tymoteusz Obierak, Aleksander Gorzelnik, Antoni Kret

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Legia U11 rozegrała rewanżowe spotkanie w lidze U12, gr.8 na boisku Drukarza Warszawa. Legioniści wyciągnęli pewne wnioski z pierwszego (zakończonego minimalną porażką) meczu i o ile do 25.minuty gospodarze w miarę nieźle starali się dotrzymać kroku, to jednak później kreatywność naszych zawodników przyniosła efekty. Kolejne bardzo dobre zawody naszych graczy.











