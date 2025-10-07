REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Boks

Wyniki legionistów w memoriale L. Błażyńskiego

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kilku pięściarzy Legii wzięło udział w 19. memoriale Leszka Błażyńskiego, który rozegrany został w Bytomiu. Dwóch legionistów wygrało swoje walki finałowe - Maciej Kowalczyk w kat. -71kg pokonał dwóch przeciwników - najpierw Czecha, Oliwiera Dimitriu, a następnie przez RSC w trzeciej rundzie Tymoteusza Skolimowskiego z Mielca. Finałową walkę wygrał także  Mateusz Piskorz w kat. -54kg. 



W turnieju wzięli udział także Antoni Bal, Wiktor Fokt oraz Rafał Marcinek.

Wyniki legionistów:
-80 kg, kadeci: Aleksander Sikora (Street Autonomy Sanok - Antoni Bal (KB Legia Warszawa) 2:1
-54 kg, kadeci: Mateusz Piskorz (KB Legia) - Karol Wójtowicz (MOSM Tychy) 3:0
-54 kg, juniorzy: Adrian Galara (SKB Karola Nowakowskiego) - Wiktor Fokt (KB Legia Warszawa) 3:0
-71 kg, juniorzy: Maciej Kowalczyk (KB Legia Warszawa) - Oliwier Dimitriu (Box Club Krnow, Czechy) 3:0
-71 kg, juniorzy: Maciej Kowalczyk (KB Legia) - Tymoteusz Skolimowski (Mielecka Szkoła Boksu) RSC III
-80 kg, juniorzy: Rafał Marcinek (KB Legia) - Vadim Staver (Odra Opole Boks) 3:0


Mateusz Piskorz
Maciej Kowalczyk,boks
Mateusz Piskorz,Maciej Kowalczyk,boks




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!