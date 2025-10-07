Wyniki legionistów w memoriale L. Błażyńskiego
Kilku pięściarzy Legii wzięło udział w 19. memoriale Leszka Błażyńskiego, który rozegrany został w Bytomiu. Dwóch legionistów wygrało swoje walki finałowe - Maciej Kowalczyk w kat. -71kg pokonał dwóch przeciwników - najpierw Czecha, Oliwiera Dimitriu, a następnie przez RSC w trzeciej rundzie Tymoteusza Skolimowskiego z Mielca. Finałową walkę wygrał także Mateusz Piskorz w kat. -54kg.
W turnieju wzięli udział także Antoni Bal, Wiktor Fokt oraz Rafał Marcinek.
Wyniki legionistów:
-80 kg, kadeci: Aleksander Sikora (Street Autonomy Sanok - Antoni Bal (KB Legia Warszawa) 2:1
-54 kg, kadeci: Mateusz Piskorz (KB Legia) - Karol Wójtowicz (MOSM Tychy) 3:0
-54 kg, juniorzy: Adrian Galara (SKB Karola Nowakowskiego) - Wiktor Fokt (KB Legia Warszawa) 3:0
-71 kg, juniorzy: Maciej Kowalczyk (KB Legia Warszawa) - Oliwier Dimitriu (Box Club Krnow, Czechy) 3:0
-71 kg, juniorzy: Maciej Kowalczyk (KB Legia) - Tymoteusz Skolimowski (Mielecka Szkoła Boksu) RSC III
-80 kg, juniorzy: Rafał Marcinek (KB Legia) - Vadim Staver (Odra Opole Boks) 3:0
