Koszykówka

Terminy listopadowych meczów Legii

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładne terminy trzech ligowych meczów Legii w listopadzie. Legioniści zagrają w Zielonej Górze z miejscowym Zastalem - w niedzielę, 9 listopada. Później nasz zespół czeka w piątek wyjazdowy mecz ze Śląskiem Wrocław, a derbowy mecz z Dzikami rozegrany zostanie w niedzielę, 23 listopada o godzinie 12:30.



Terminy najbliższych meczów Legii:
12.10 (ND) g. 12:30 Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń - Legia Warszawa
15.10 (ŚR) g. 20:00 Legia Warszawa - Promitheas Patras [Torwar]
19.10 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - Czarni Słupsk
22.10 (ŚR) g. 18:30 MLP Academics Heidelberg - Legia Warszawa
25.10 (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.
01.11 (SO) g. 20:15 Legia Warszawa - Anwil Włocławek
05.11 (ŚR) g. 19:00 Promitheas Patras - Legia Warszawa
09.11 (ND) g. 17:30 Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa
14.11 (PT) g. 20:15 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

18.11 (WT) g. 18:30 Legia Warszawa - Rytas Wilno [Torwar]
23.11 (ND) g. 12:30 Legia Warszawa - Dziki Warszawa





