Zapisy na wyjazdy do Lubina i na Szachtara

W środę, 15 października, w godzinach 19:00 - 20:00 w SportsBarze Ł3, prowadzone będą zapisy na wyjazdowe mecze Legii z Zagłębiem Lubin (niedziela, 19 października g. 17:30) oraz Szachtarem Donieck (w Krakowie, czwartek, 23 października g. 18:45). 



 


Cena za wyjazd do Lubina wynosi 210 złotych (bilet + przejazd). Za wyjazd na mecz z Szachtarem należy zapłacić 190 złotych (bilet + przejazd). Przy zapisach należy podać imię, nazwisko oraz PESEL, a także mieć zainstalowaną aplikację Telegram. 




