Zapisy na wyjazdy do Lubina i na Szachtara

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Cena za wyjazd do Lubina wynosi 210 złotych (bilet + przejazd). Za wyjazd na mecz z Szachtarem należy zapłacić 190 złotych (bilet + przejazd). Przy zapisach należy podać imię, nazwisko oraz PESEL, a także mieć zainstalowaną aplikację Telegram.

W środę, 15 października, w godzinach 19:00 - 20:00 w SportsBarze Ł3, prowadzone będą zapisy na wyjazdowe mecze Legii z Zagłębiem Lubin (niedziela, 19 października g. 17:30) oraz Szachtarem Donieck (w Krakowie, czwartek, 23 października g. 18:45).

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy . Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!

Rozumiem, zamknij