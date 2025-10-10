Dobrzy Ludzie szykują oprawę meczu futsalistów z Eurobusem
Dobrzy Ludzie już dziś zapraszają na ekstraklasowe spotkanie naszych futsalistów z Eurobusem Przemyśl, które rozegrane zostanie w sobotę, 25 października o godzinie 17:45 w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Legioniści szykują oprawę tego widowiska, ale by ta doszła do skutku, potrzebna będzie konkretna frekwencja na trybunach.
"Wesprzyjcie razem z nami Legię Futsal i przekonajcie się, czy będzie bajecznie" - apelują Dobrzy Ludzie. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
