Wyniki Konarskiej w Stavanger
W Stavanger w Norwegii odbył się turniej tenisowy J100 Stavanger, w którym startowała tenisistka Legii - Agata Konarska. W singlu legionistka dotarła do II rundy, w singlu zakończyła rywalizację na rundzie pierwszej.
<b>Wyniki legionistki:</b>
I runda: Agata Konarska - Arshia Joon (Norwegia) 6-3, 3-6, 6-4
II runda: Agata Konarska - Julie Jirakova (Czechy) 0-6, 2-6
I runda: Agata Konarska/Linea Louise Lyngsgard-Broddfelt (Norwegia) - Margrete Berg/Arshia Joon (Norwegia) 4-6, 6-7(4)
