Skrót meczu z Rytasem
Koszykarze Legii przegrali 85-93 z Rytasem Wilno w ramach rozgrywek koszykarskiej Ligi Mistrzów. Warszawski zespół mógł pozostawić po sobie pozytywne wrażenie po wyrównanej grze z faworytem spotkania. W ekipie Heiko Rannuli wyróżnili się m.in. Jayvon Graves i Andrzej Pluta, którzy zdobyli łącznie 43 punkty. Podwójną zdobycz zaliczył Shane Hunter (11 pkt., 10 zbiórek). Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu.
