Legia gra z Piastem (transmisja)
O godzinie 20 futsaliści Legii Warszawa rozegrają spotkanie 7. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice, który zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli Ekstraklasy. Zapraszamy na transmisję:
Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 5. Mykyta Storożuk, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański
https://t.me/legioniscicom