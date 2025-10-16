Gryckiewicz sędzią meczu z Zagłębiem
Patryk Gryckiewicz z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 12. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubin i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Piotr Pazdecki, a w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Tomasz Marciniak . Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 19 października o godz. 17:30.
Obsada sędziowska 12. kolejki:
Motor Lublin - GKS Katowice: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Widzew Łódź - Radomiak Radom: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Korona Kielce - Górnik Zabrze: Szymon Marciniak (Płock)
Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia: Karol Arys (Szczecin)
Cracovia - Raków Częstochowa: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Piast Gliwice - Lechia Gdańsk: Bartosz Frankowski (Toruń)
Lech Poznań - Pogoń Szczecin: Wojciech Myć (Lublin)
Zagłębie Lubin - Legia Warszawa: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom