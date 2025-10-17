fot. Ekstraklasa
12. kolejka Ekstraklasy

Przed nami 12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor zmierzy się z GKS-em, a Widzew z Radomiakiem. W sobotę aktualnie liderujący Górnik zagra na wyjeździe z Koroną. Ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Cracovią i Rakowem. W niedzielę Legia pojedzie do Lubina. Interesująco powinno być w Poznaniu, gdzie Lech podejmie grającą pod wodzą nowego trenera Pogoń. Na zakończenie kolejki Wisła zmierzy się z Bruk-Betem. 



12. kolejka:


Piątek, 17.10.

godz. 18:00 Motor Lublin - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Widzew Łódź - Radomiak Radom (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 18.10.

godz. 14:45 Korona Kielce - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)


Niedziela, 19.10.

godz. 12:15 Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 20.10.

godz. 19:00 Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


