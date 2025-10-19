Trwa 12. kolejka Ekstraklasy. Fatalna seria Legii trwa

Trwa 12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor przegrał u siebie z GKS-em, a Widzew pokonał Radomiaka. W sobotę Górnik zremisował na wyjeździe z Koroną i tę wpadkę wykorzystała Jagiellonia, która wysoko ograła Arkę. Wieczorem Cracovia pewnie wygrała z Rakowem. W niedzielę Legia przegrała w Lubinie i kontynuuje serię porażek. Remisem natomiast zakończył się bardzo ciekawy mecz pomiędzy Lechem i Pogonią. Na zakończenie kolejki Wisła zmierzy się z Bruk-Betem.

Wolfik - 4 godziny temu, *.play.pl Kolejna wtopa Piasta bardzo mnie ucieszyła. Nie mogę się doczekać, by ten zespół spadł w końcu z ligi i przestał wszystkich męczyć swoją kopaniną. Cracovia po raz kolejny wyjaśniła Raków, to już powoli staje się tradycją, chociaż trzeba przyznać, że Raków najsłabszy od kiedy wrócił do ligi.



Jagiellonia nie kalkuluje. Jeśli nie będzie tam kontuzji, skończą ta część sezonu na pozycji lidera.

Jeśli dziś nie przywieziemy kompletu z Lubina, możemy pomału skupić się na PP. Góra zaczyna "odjeżdżać". odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: W ogóle się na piłce nie znasz. 👎 odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play.pl @Znawca - największy autorytet forum: Pewnie nie. Nie umiem docenić wielkiego Piasta i jego super trenera. Trudno, przeżyję 🙂 odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 3 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Ale przynajmniej znasz swoje braki. Pozdro! 👏🤝 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Wolfik: nie odpisuj temu trollowi z Bieszczad. 😉 odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 3 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: Wcale nie jestem zarozumiały, nie obrażam innych użytkowników i nie wyzywam, nie mylę się co do ich pochodzenia oraz nie mówię innym co mają robić i myśleć, kiedy jestem w błędzie. 👍 odpowiedz

Miodulski musi odejść - 5 godzin temu, *.126.51 Szkuryń załadował dwupaka a my zostaliśmy z łamagą Rajowiczem. Brawo! odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 5 godzin temu, *.110.97 Piast znowu dostał w czapkę z kasztaniarzami z Gdańska. Przypominam że to ten sam Piast, o którym farmazoniarz e(L)zone pisał że ma super styl. Kolejny raz wyjaśniony - i Piast i farmazoniarz💩. odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 4 godziny temu, *.orange.pl @Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Nie jestem przemądrzały i szanuję zdanie innych. Zawsze poznaję kto co pisze i nie rzucam bezpodstawnych oskarżeń na prawo i lewo. 👍 odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 6 godzin temu, *.orange.pl Brawo Piast i trener Molder! Z takimi piłkarzami przegrać tylko 1-2 z bankrutem Lechią to cud nad Wisłą! Niech się Jordanesku uczy, bo gdyby Molder miał takich piłkarzy jak Legia to by wygrał to 1-0. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @Znawca - największy autorytet forum: nie robi to na mnie wrażenia świrze z Bieszczad. Na tamtym forum ci jadą i tu też jesteś skończony. odpowiedz

Jurek - 8 godzin temu, *.inetia.pl Dzisiaj powinien wystawić dwóch napastników, Kapustka na ławkę. On jest za miękki na grę w Legii. odpowiedz

goLonka - 18 godzin temu, *.play.pl Jagiellonia głównym pretendentem do tytułu niestety. My nawet z Arką nie potrafiliśmy wygrać a tu prosze walą aż miło. odpowiedz

MZ80 - 22 godziny temu, *.centertel.pl Jagiellonia liderem a my sieroty martwimy się o mecz z Zagłębiem.Ciekawe czy rumun będzie oszczędzał piłkarzy na mecz z Amiką bo na szachtar wyjdzie 3 jedenastka 😁 odpowiedz

BRNB - 18.10.2025 / 20:17, *.orange.pl Odnosnie Szkurina: W GKS sie odradza i strzela gole ! Jaki byl powod takiej a nie innej sytuacji w "L" ? Oczywiscie GKS to nie "LEGIA" ale napewno jest przyczyna takiego grania jakie widzielismy !!! odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 22 godziny temu, *.orange.pl @BRNB: dostał połowiczne szansy,których w pełni nie wykorzystał .nie dostał tyle co jp. Głal. Wiedziałem, że po odejściu z Legii będzie błyszczał, ale nie chciałem się wymadrzac, bo wcale nie jestem przemądrzały👍 odpowiedz

Ronaldo - 18.10.2025 / 19:41, *.myvzw.com Górnik wyjaśniony przez scyzoryki ale jednak punkt urwał w ostatniej chwili. Przynajmniej grali do końca a nie jak wiadomo kto… Jaga ma trenera a nie krwiopijcę i spokojnie daje radę.

Naprawdę fajnie grają i nie ważne kto wchodzi drużyna nie traci na wartości. Poukładane to jest po prostu i nigdy nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Jutro żegnamy naszego Draculę nawet nie będę na to czasu marnował. Wolę z córką pojeździć na łyżwach niż stracić kolejny weekend i potem słuchać jego pier…nia. Jak by to zależało ode mnie to by się spóźnił na autobus i w poniedziałek bez względu na wynik byłby w drodze do Transylwanii. Szmaciarz jakich mało.

Najgorsze że bez jaj i nadal tu jest. odpowiedz

Hiszpan - 18.10.2025 / 20:16, *.telnaptelecom.pl @Ronaldo: W Jagirlonii 6 nowych i Siemieniec nie płacze jak Edek.

I zap... aż miło. odpowiedz

Sochaczew - 18.10.2025 / 18:56, *.orange.pl Znowu te szmaciarze z białostocku fuksem prowadza ze szmaciarzami gdyni...ja prdle...Boje sie o jutrzejszy mecz...Legia jest tak słaba ze h.j odpowiedz

Qwerty - 20 godzin temu, *.inetia.pl @Sochaczew: ostygnij gdyż się kompromitujesz odpowiedz

Sochaczew - 9 godzin temu, *.orange.pl @Qwerty: na pewno nie gorzej niż Ty.... odpowiedz

Qwerty - 6 godzin temu, *.inetia.pl @Sochaczew: cztery - zero to fuks? odpowiedz

Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 18.10.2025 / 10:17, *.orange.pl Sraków dziś wyjaśni Craców👍 odpowiedz

poppo - 22 godziny temu, *.online.no @Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego:

Raków nawet sztycha nie ugrał. odpowiedz

Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 11 godzin temu, *.orange.pl @poppo: To prawda, ale podobnie jak Piast prezentuje najlepszą piłkę w Polsce, a Marek Papszun powinien zastąpić w Legii zdezelowaną Dacię. 👍 odpowiedz

El Pajaco - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego: No nie tylko nie Papszun , on jest jeszcze bardziej bezjajeczny, nic rozklekotana dacia .

A czy Raków prezentuje najlepszą piłkę z Piastem . To udowadniają ich wyniki .

Piast ostatni 1 wygrana . Raków 5 porażek i obie drużyny w tej kolejce oddali po 1 strzale celnym .

Jeśli to ma być najlepszą piłka w Polsce, to ja dziękuję, bo Legia ma od nich większe posiadanie i więcej sytuacji odpowiedz

Znawca - największy autorytet forum - 5 godzin temu, *.orange.pl @El Pajaco: Z takim szrotem jak ma Piast to zdezelowana Dacia by punktu nie ugrała. Mourinho może też by kilka pkt zrobił co najwyżej. Molder super trener, dawać do Legii za Rumuna. odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 18.10.2025 / 08:36, *.190.8 A Szkurin dwie bramki walną w mniej niż 30 minut. odpowiedz

Znawca - 18.10.2025 / 08:35, *.interkam.pl Dziś Gornik,Jaga i Cracovia vin. odpowiedz

Mateusz z Gór - ulubiony forumowicz Barnaby - 18.10.2025 / 16:53, *.orange.pl @Znawca: gratulacje za typy z pipy 😂 odpowiedz

Piotrek - 17.10.2025 / 20:44, *.gigainternet.pl Pyza strzela dwie bramki w 10 minut. Czy u Nas jest aż tak duża presja? O co chodzi? Stres ich zjada czy co? odpowiedz

Znawca - 18.10.2025 / 09:50, *.interkam.pl @Piotrek: a u Nas nie potrafił z 3 metrów z Arką strzelić. odpowiedz

Mateusz z Gór - 18.10.2025 / 15:48, *.orange.pl @Znawca: I jak to wszystko wytłumaczyć? Oto jest pytanie🍻 odpowiedz

Juri - 17.10.2025 / 20:18, *.inetia.pl Dlaczego gramy w niedzielę?

Puchary w czwartek,mogli by grać piątek lub sobotę ligę,więcej odpoczynku by było. odpowiedz

Arek - 18.10.2025 / 14:15, *.tpnet.pl @Juri: jakby grali w piątek, to byś pisał, dlaczego nie w niedzielę, przecież dopiero z kadr po wracali. Tak źle i tak nie dobrze. odpowiedz

Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 17.10.2025 / 12:58, *.orange.pl Radom bierze. 👍 odpowiedz

Wyrwikufel - 17.10.2025 / 10:16, *.vectranet.pl Przed nami runda prawdy dla Legii. Jeśli będą wtopy z Zagłebiem, Lechem i Widzewem to wypiszemy się z walki o mistrza na początku listopada. odpowiedz

Tomek prg - 11 godzin temu, *.centertel.pl @Wyrwikufel: ale.my od.paru sezonow nie gramy.o.mistrza już niestety ... odpowiedz

Typer - 17.10.2025 / 10:04, *.vectranet.pl Dzisiaj coś czuję 2 remisy… odpowiedz

Znawca - 17.10.2025 / 10:50, *.interkam.pl @Typer: dziś Widzew wygra.Swoją drogą świetnego fachurę wzięli na trenera.Shakhtar wymiatał za jego kadencji.W drugim meczu stawiam na Gieksę. odpowiedz

Wolfik - 17.10.2025 / 11:13, *.mm.pl @Typer: Coś czuję, że nie trafisz 😉 odpowiedz

Łowca talentów - 17.10.2025 / 12:49, *.com.pl @Znawca:

Jeżeli radomska zbieranina najemników dobrze wejdzie w mecz, to Widzew dostanie łomot.

Radomiak nie ma wariantu B: jak im żre, to z przytupem; jak słabo zaczną, to dostają oklep. odpowiedz

Znawca - 17.10.2025 / 13:44, *.interkam.pl @Łowca talentów: Radomiak ma trochę szybkosic na skrzydłach,pytanie czy się rozwinie w meczu.Moim zdsni2m Widzew ma topową jakość w lidze.Sataiwam jednak na Łajbę.😉 odpowiedz

Rumcajs - 17.10.2025 / 13:58, *.orange.pl @Znawca: A Ty znowu pijany. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 17.10.2025 / 18:01, *.orange.pl @Znawca: Fajne to jest, gdy mateuszek przekonuje się, że nikt go nie lubi. Już dawno mu o tym pisałem, a teraz na własnej skórze doświadcza braku zainteresowania innych userów. Mimo wypisywania z coraz innych nicków, prawie nikt mu już nie odpowiada.

I bardzo dobrze👍💪 odpowiedz

Znawca - 17.10.2025 / 19:52, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: on tu robił za autorytet,dopóki ja się nie pojawiłem. Szybko go wyjaśniłem.On był klakierem,któremu taka gra Legii pasowała. To co Ty piszesz to oczywiscie prawda,wiekszość już go olewa,ale dodam,że i Egon przestał z nim konwersować i Cezar,zobaczyli że to przebieraniec.Niech to bedzie puenta.Dobra robota Barbaba!💪🤝 odpowiedz

Syn Barnaby - 17.10.2025 / 21:06, *.orange.pl @Znawca: brawo tata 💚💚💚 odpowiedz

Lupus - 18.10.2025 / 00:36, *.centertel.pl @Wolfik: Jednak trafił!😊 odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.play.pl @Lupus: Ja, trafił. Kulą w sracz. odpowiedz

