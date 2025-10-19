Trwa 12. kolejka Ekstraklasy. Fatalna seria Legii trwa
Trwa 12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor przegrał u siebie z GKS-em, a Widzew pokonał Radomiaka. W sobotę Górnik zremisował na wyjeździe z Koroną i tę wpadkę wykorzystała Jagiellonia, która wysoko ograła Arkę. Wieczorem Cracovia pewnie wygrała z Rakowem. W niedzielę Legia przegrała w Lubinie i kontynuuje serię porażek. Remisem natomiast zakończył się bardzo ciekawy mecz pomiędzy Lechem i Pogonią. Na zakończenie kolejki Wisła zmierzy się z Bruk-Betem.
12. kolejka:
Motor Lublin 2-5 GKS Katowice
Widzew Łódź 3-2 Radomiak Radom
Korona Kielce 1-1 Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok 4-0 Arka Gdynia
Cracovia 2-0 Raków Częstochowa
Piast Gliwice 1-2 Lechia Gdańsk
Lech Poznań 2-2 Pogoń Szczecin
Zagłębie Lubin 3-1 Legia Warszawa
Poniedziałek, 20.10.
godz. 19:00 Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom