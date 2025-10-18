Trwa 12. kolejka Ekstraklasy: Jagiellonia na czele
W piąek rozpoczęła się 12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor przegrał u siebie z GKS-em, a Widzew pokonał Radomiaka. W sobotę aktualnie liderujący Górnik zremisował na wyjeździe z Koroną i tę wpadkę wykorzystała Jagiellonia, która wysoko ograła Arkę. Ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Cracovią i Rakowem. W niedzielę Legia pojedzie do Lubina. Interesująco powinno być w Poznaniu, gdzie Lech podejmie grającą pod wodzą nowego trenera Pogoń. Na zakończenie kolejki Wisła zmierzy się z Bruk-Betem.
12. kolejka:
Motor Lublin 2-5 GKS Katowice
Widzew Łódź 3-2 Radomiak Radom
Sobota, 18.10.
Korona Kielce 1-1 Górnik Zabrze
Jagiellonia Białystok 4-0 Arka Gdynia
godz. 20:15 Cracovia - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
Niedziela, 19.10.
godz. 12:15 Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)
Poniedziałek, 20.10.
godz. 19:00 Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
