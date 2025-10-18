Trwa 12. kolejka Ekstraklasy: Jagiellonia na czele

W piąek rozpoczęła się 12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor przegrał u siebie z GKS-em, a Widzew pokonał Radomiaka. W sobotę aktualnie liderujący Górnik zremisował na wyjeździe z Koroną i tę wpadkę wykorzystała Jagiellonia, która wysoko ograła Arkę. Ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Cracovią i Rakowem. W niedzielę Legia pojedzie do Lubina. Interesująco powinno być w Poznaniu, gdzie Lech podejmie grającą pod wodzą nowego trenera Pogoń. Na zakończenie kolejki Wisła zmierzy się z Bruk-Betem.

Ronaldo - 56 minut temu, *.myvzw.com Górnik wyjaśniony przez scyzoryki ale jednak punkt urwał w ostatniej chwili. Przynajmniej grali do końca a nie jak wiadomo kto… Jaga ma trenera a nie krwiopijcę i spokojnie daje radę.

Naprawdę fajnie grają i nie ważne kto wchodzi drużyna nie traci na wartości. Poukładane to jest po prostu i nigdy nie schodzą poniżej pewnego poziomu. Jutro żegnamy naszego Draculę nawet nie będę na to czasu marnował. Wolę z córką pojeździć na łyżwach niż stracić kolejny weekend i potem słuchać jego pier…nia. Jak by to zależało ode mnie to by się spóźnił na autobus i w poniedziałek bez względu na wynik byłby w drodze do Transylwanii. Szmaciarz jakich mało.

Najgorsze że bez jaj i nadal tu jest. odpowiedz

Sochaczew - 1 godzinę temu, *.orange.pl Znowu te szmaciarze z białostocku fuksem prowadza ze szmaciarzami gdyni...ja prdle...Boje sie o jutrzejszy mecz...Legia jest tak słaba ze h.j odpowiedz

Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 10 godzin temu, *.orange.pl Sraków dziś wyjaśni Craców👍 odpowiedz

Lwów _Wilno_Polska - 12 godzin temu, *.190.8 A Szkurin dwie bramki walną w mniej niż 30 minut. odpowiedz

Znawca - 12 godzin temu, *.interkam.pl Dziś Gornik,Jaga i Cracovia vin. odpowiedz

Mateusz z Gór - ulubiony forumowicz Barnaby - 3 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: gratulacje za typy z pipy 😂 odpowiedz

Piotrek - 23 godziny temu, *.gigainternet.pl Pyza strzela dwie bramki w 10 minut. Czy u Nas jest aż tak duża presja? O co chodzi? Stres ich zjada czy co? odpowiedz

Znawca - 10 godzin temu, *.interkam.pl @Piotrek: a u Nas nie potrafił z 3 metrów z Arką strzelić. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: I jak to wszystko wytłumaczyć? Oto jest pytanie🍻 odpowiedz

Juri - 17.10.2025 / 20:18, *.inetia.pl Dlaczego gramy w niedzielę?

Puchary w czwartek,mogli by grać piątek lub sobotę ligę,więcej odpoczynku by było. odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl @Juri: jakby grali w piątek, to byś pisał, dlaczego nie w niedzielę, przecież dopiero z kadr po wracali. Tak źle i tak nie dobrze. odpowiedz

Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 17.10.2025 / 12:58, *.orange.pl Radom bierze. 👍 odpowiedz

Wyrwikufel - 17.10.2025 / 10:16, *.vectranet.pl Przed nami runda prawdy dla Legii. Jeśli będą wtopy z Zagłebiem, Lechem i Widzewem to wypiszemy się z walki o mistrza na początku listopada. odpowiedz

Typer - 17.10.2025 / 10:04, *.vectranet.pl Dzisiaj coś czuję 2 remisy… odpowiedz

Znawca - 17.10.2025 / 10:50, *.interkam.pl @Typer: dziś Widzew wygra.Swoją drogą świetnego fachurę wzięli na trenera.Shakhtar wymiatał za jego kadencji.W drugim meczu stawiam na Gieksę. odpowiedz

Wolfik - 17.10.2025 / 11:13, *.mm.pl @Typer: Coś czuję, że nie trafisz 😉 odpowiedz

Łowca talentów - 17.10.2025 / 12:49, *.com.pl @Znawca:

Jeżeli radomska zbieranina najemników dobrze wejdzie w mecz, to Widzew dostanie łomot.

Radomiak nie ma wariantu B: jak im żre, to z przytupem; jak słabo zaczną, to dostają oklep. odpowiedz

Znawca - 17.10.2025 / 13:44, *.interkam.pl @Łowca talentów: Radomiak ma trochę szybkosic na skrzydłach,pytanie czy się rozwinie w meczu.Moim zdsni2m Widzew ma topową jakość w lidze.Sataiwam jednak na Łajbę.😉 odpowiedz

Rumcajs - 17.10.2025 / 13:58, *.orange.pl @Znawca: A Ty znowu pijany. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 17.10.2025 / 18:01, *.orange.pl @Znawca: Fajne to jest, gdy mateuszek przekonuje się, że nikt go nie lubi. Już dawno mu o tym pisałem, a teraz na własnej skórze doświadcza braku zainteresowania innych userów. Mimo wypisywania z coraz innych nicków, prawie nikt mu już nie odpowiada.

I bardzo dobrze👍💪 odpowiedz

Znawca - 17.10.2025 / 19:52, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: on tu robił za autorytet,dopóki ja się nie pojawiłem. Szybko go wyjaśniłem.On był klakierem,któremu taka gra Legii pasowała. To co Ty piszesz to oczywiscie prawda,wiekszość już go olewa,ale dodam,że i Egon przestał z nim konwersować i Cezar,zobaczyli że to przebieraniec.Niech to bedzie puenta.Dobra robota Barbaba!💪🤝 odpowiedz

Syn Barnaby - 23 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: brawo tata 💚💚💚 odpowiedz

Lupus - 20 godzin temu, *.centertel.pl @Wolfik: Jednak trafił!😊 odpowiedz

