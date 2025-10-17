fot. Ekstraklasa
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Trwa 12. kolejka Ekstraklasy

Mishka, źródło: Legionisci.com

W piąek rozpoczęła się  12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor przegrał u siebie z GKS-em, a Widzew pokonał Radomiaka. W sobotę aktualnie liderujący Górnik zagra na wyjeździe z Koroną. Ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Cracovią i Rakowem. W niedzielę Legia pojedzie do Lubina. Interesująco powinno być w Poznaniu, gdzie Lech podejmie grającą pod wodzą nowego trenera Pogoń. Na zakończenie kolejki Wisła zmierzy się z Bruk-Betem. 




12. kolejka:

Motor Lublin 2-5 GKS Katowice
Widzew Łódź 3-2 Radomiak Radom


Sobota, 18.10.

godz. 14:45 Korona Kielce - Górnik Zabrze (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia (C+ Sport 3)
godz. 20:15 Cracovia - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)


Niedziela, 19.10.

godz. 12:15 Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Lech Poznań - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ / TVP Sport)


Poniedziałek, 20.10.

godz. 19:00 Wisła Płock - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


Aktualna tabela Ekstraklasy
Terminarz i wyniki Ekstraklasy
Klasyfikacja strzelców




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (13)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Piotrek - 4 godziny temu, *.gigainternet.pl

Pyza strzela dwie bramki w 10 minut. Czy u Nas jest aż tak duża presja? O co chodzi? Stres ich zjada czy co?

odpowiedz
Juri - 4 godziny temu, *.inetia.pl

Dlaczego gramy w niedzielę?
Puchary w czwartek,mogli by grać piątek lub sobotę ligę,więcej odpoczynku by było.

odpowiedz
Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 11 godzin temu, *.orange.pl

Radom bierze. 👍

odpowiedz
Wyrwikufel - 14 godzin temu, *.vectranet.pl

Przed nami runda prawdy dla Legii. Jeśli będą wtopy z Zagłebiem, Lechem i Widzewem to wypiszemy się z walki o mistrza na początku listopada.

odpowiedz
Typer - 14 godzin temu, *.vectranet.pl

Dzisiaj coś czuję 2 remisy…

odpowiedz
Znawca - 13 godzin temu, *.interkam.pl

@Typer: dziś Widzew wygra.Swoją drogą świetnego fachurę wzięli na trenera.Shakhtar wymiatał za jego kadencji.W drugim meczu stawiam na Gieksę.

odpowiedz
Wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl

@Typer: Coś czuję, że nie trafisz 😉

odpowiedz
Łowca talentów - 11 godzin temu, *.com.pl

@Znawca:
Jeżeli radomska zbieranina najemników dobrze wejdzie w mecz, to Widzew dostanie łomot.
Radomiak nie ma wariantu B: jak im żre, to z przytupem; jak słabo zaczną, to dostają oklep.

odpowiedz
Znawca - 11 godzin temu, *.interkam.pl

@Łowca talentów: Radomiak ma trochę szybkosic na skrzydłach,pytanie czy się rozwinie w meczu.Moim zdsni2m Widzew ma topową jakość w lidze.Sataiwam jednak na Łajbę.😉

odpowiedz
Rumcajs - 10 godzin temu, *.orange.pl

@Znawca: A Ty znowu pijany. 👎

odpowiedz
Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl

@Znawca: Fajne to jest, gdy mateuszek przekonuje się, że nikt go nie lubi. Już dawno mu o tym pisałem, a teraz na własnej skórze doświadcza braku zainteresowania innych userów. Mimo wypisywania z coraz innych nicków, prawie nikt mu już nie odpowiada.
I bardzo dobrze👍💪

odpowiedz
Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: on tu robił za autorytet,dopóki ja się nie pojawiłem. Szybko go wyjaśniłem.On był klakierem,któremu taka gra Legii pasowała. To co Ty piszesz to oczywiscie prawda,wiekszość już go olewa,ale dodam,że i Egon przestał z nim konwersować i Cezar,zobaczyli że to przebieraniec.Niech to bedzie puenta.Dobra robota Barbaba!💪🤝

odpowiedz
Syn Barnaby - 3 godziny temu, *.orange.pl

@Znawca: brawo tata 💚💚💚

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.