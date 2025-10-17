Trwa 12. kolejka Ekstraklasy

W piąek rozpoczęła się 12. kolejka Ekstraklasy. Na początek Motor przegrał u siebie z GKS-em, a Widzew pokonał Radomiaka. W sobotę aktualnie liderujący Górnik zagra na wyjeździe z Koroną. Ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Cracovią i Rakowem. W niedzielę Legia pojedzie do Lubina. Interesująco powinno być w Poznaniu, gdzie Lech podejmie grającą pod wodzą nowego trenera Pogoń. Na zakończenie kolejki Wisła zmierzy się z Bruk-Betem.

Piotrek - 4 godziny temu, *.gigainternet.pl Pyza strzela dwie bramki w 10 minut. Czy u Nas jest aż tak duża presja? O co chodzi? Stres ich zjada czy co? odpowiedz

Juri - 4 godziny temu, *.inetia.pl Dlaczego gramy w niedzielę?

Puchary w czwartek,mogli by grać piątek lub sobotę ligę,więcej odpoczynku by było. odpowiedz

Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 11 godzin temu, *.orange.pl Radom bierze. 👍 odpowiedz

Wyrwikufel - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Przed nami runda prawdy dla Legii. Jeśli będą wtopy z Zagłebiem, Lechem i Widzewem to wypiszemy się z walki o mistrza na początku listopada. odpowiedz

Typer - 14 godzin temu, *.vectranet.pl Dzisiaj coś czuję 2 remisy… odpowiedz

Znawca - 13 godzin temu, *.interkam.pl @Typer: dziś Widzew wygra.Swoją drogą świetnego fachurę wzięli na trenera.Shakhtar wymiatał za jego kadencji.W drugim meczu stawiam na Gieksę. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl @Typer: Coś czuję, że nie trafisz 😉 odpowiedz

Łowca talentów - 11 godzin temu, *.com.pl @Znawca:

Jeżeli radomska zbieranina najemników dobrze wejdzie w mecz, to Widzew dostanie łomot.

Radomiak nie ma wariantu B: jak im żre, to z przytupem; jak słabo zaczną, to dostają oklep. odpowiedz

Znawca - 11 godzin temu, *.interkam.pl @Łowca talentów: Radomiak ma trochę szybkosic na skrzydłach,pytanie czy się rozwinie w meczu.Moim zdsni2m Widzew ma topową jakość w lidze.Sataiwam jednak na Łajbę.😉 odpowiedz

Rumcajs - 10 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: A Ty znowu pijany. 👎 odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Znawca: Fajne to jest, gdy mateuszek przekonuje się, że nikt go nie lubi. Już dawno mu o tym pisałem, a teraz na własnej skórze doświadcza braku zainteresowania innych userów. Mimo wypisywania z coraz innych nicków, prawie nikt mu już nie odpowiada.

I bardzo dobrze👍💪 odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: on tu robił za autorytet,dopóki ja się nie pojawiłem. Szybko go wyjaśniłem.On był klakierem,któremu taka gra Legii pasowała. To co Ty piszesz to oczywiscie prawda,wiekszość już go olewa,ale dodam,że i Egon przestał z nim konwersować i Cezar,zobaczyli że to przebieraniec.Niech to bedzie puenta.Dobra robota Barbaba!💪🤝 odpowiedz

Syn Barnaby - 3 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: brawo tata 💚💚💚 odpowiedz

