Raport kartkowy przed meczem z Zagłębiem
Mishka, źródło: Legionisci.com
Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował z powodu żółtych lub czerwonych kartek w meczu 12. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Zagrożony pauzą jest Petar Stojanović, który ma na swoim koncie 3 napomnienia.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 19 października o godzinie 17:30.
Żółte kartki legionistów w lidze:
3 - Petar Stojanović
2 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Damian Szymański
1 - Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Patryk Kun, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek
