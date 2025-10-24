24-26.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 24 października 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej szykuje się ciekawe, przynajmniej kibicowsko, widowisko - Legia podejmować będzie Lecha. Trybuny naszego stadionu wypełnią się po brzegi, a poznaniacy do Warszawy przyjadą pociągiem specjalnym. W sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów (17:45) oraz naszych koszykarzy (20:00). Transmisja tego drugiego meczu na Youtube. W piątek o 20:00 w hali OSiR Ciechocinek rozegrany zostanie mecz Polskiej Ligi Boksu, CKB Potężnie Ciechocinek - Legia Warszawa.

Panczeniści Legii wezmą udział w mistrzostwach Polski na dystansach, które odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim.

W dniach 23-26 października w Sokołowie Podlaskim odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzików (U-15) w podnoszeniu ciężarów, w których udział weźmie dwoje sztangistów Legii: Gabriel Komosa (-67kg) oraz Natalia Domagała (-76kg).





Rozkład jazdy:

24.10 g. 18:00 GKS Wikielec - Legia II Warszawa

24.10 g. 19:00 Legia II Warszawa - Tur Bielsk Podlaski [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

25.10 g. 13:15 Hutnik Kraków - Zagłębie Sosnowiec

25.10 g. 16:30 FC Den Haag - FC Den Bosch

25.10 g. 17:00 Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg

25.10 g. 17:45 Legia Warszawa - Eurobus Przemyśl [futsal, ul. Gładka 18]

25.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

26.10 g. 20:15 Legia Warszawa - Lech Poznań

27.10 g. 19:00 Radomiak Radom - Wisła Płock





Turniej CLJ (U-17) w kosza (Wrocław, WKK Sport Center):

24.10 g. 14:00 SKM Zastal Zielona Góra - Profbud Legia Warszawa

25.10 g. 18:00 Profbud Legia Warszawa - WKK Wrocław

26.10 g. 12:30 Śląsk Wrocław - Profbud Legia Warszawa



