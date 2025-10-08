Sparing: Legia II Warszawa 4-1 Raków II Częstochowa
W meczu sparingowym, rozegranym w LTC, Legia II Warszawa wygrała z Rakowem II Częstochowa 4-1. Do przerwy było 1-1.
Sparing: Legia II Warszawa 4-1 (1-1) Raków II Częstochowa
Legia II (skład wyjściowy): Jan Bienduga, Karol Kosiorek, Jan Leszczyński, Adam Mesjasz, Filip Jania, Maciej Ruszkiewicz, Maciej Saletra, Samuel Sarudi, Igor Skrobała, Przemysław Mizera, Dawid Kiedrowicz
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom