fot. Woytek / Legionisci.com
Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 4-1 Raków II Częstochowa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu sparingowym, rozegranym w LTC, Legia II Warszawa wygrała z Rakowem II Częstochowa 4-1. Do przerwy było 1-1. 



 


Sparing: Legia II Warszawa 4-1 (1-1) Raków II Częstochowa


Legia II (skład wyjściowy): Jan Bienduga, Karol Kosiorek, Jan Leszczyński, Adam Mesjasz, Filip Jania, Maciej Ruszkiewicz, Maciej Saletra, Samuel Sarudi, Igor Skrobała, Przemysław Mizera, Dawid Kiedrowicz




Komentarze (1)

(L)eve(L)64 - 29 minut temu, *.plus.pl

A coś więcej na temat meczu np. strzelcy bramek?

