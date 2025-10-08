REKLAMA
Młodzież

Ekstraliga U17: Legia U16 umacnia się na pozycji lidera po zwycięstwie z Drukarzem

źródło: Legionisci.com

W jedynym meczu drużyn młodzieżowych rozegranym w środę Legia U16 odniosła zwycięstwo 6-2 (2-1) na boisku Drukarza Warszawa U17 (2009 i młodsi). Mecz zaczął się od prowadzenia gospodarzy, jednak Legia już do przerwy uzyskała prowadzenie, a po przerwie je powiększała, mimo kilku groźnych ataków Drukarza (m.in. poprzeczka). W tabeli Legia jest na prowadzeniu z 27 punktami, o 6 przed Deltą, która ma o 1 mecz mniej.


Ekstraliga U17 (2009 i mł.): Drukarz Warszawa U17 2-6 (1-2) Legia Warszawa U16

Gole:

1-0 13 min. Kacper Kowalski [2010]

1-1 31 min.  Aleks Rzepkowski (as. Xavier Dąbkowski)

1-2 40 min. Aleksander Badowski (as. Adrian Pućka)

1-3 49 min. Igor Lechecki (głową, as. Xavier Dąbkowski z rzutu wolnego)

2-3 52 min. Szymon Lewandowski (as. Kacper Kowalski)

2-4 56 min. Xavier Dąbkowski (z dystansu)

2-5 63 min. Michał Kucała (karny po faulu na Aleksie Rzepkowskim)

2-6 74 min. Michał Kucała (as. Filip Kwiecień)


Strzały (celne): Drukarz 11(4) - Legia 23(17)


Legia: Błażej Ślazyk - Aleks Szybalski [11], Marek Suchodół Ż, Igor Lechecki, Szymon Siekaniec - Xavier Dąbkowski (Kpt)(71' Kacper Kwiatkowski [11]), Adam Łukasiewicz (46' Dawid Rodak), Aleksander Badowski (63' Bartosz Przybyłko) - Aleks Rzepkowski (71' Jan Szybicki), Adrian Pućka (56' Michał Kucała [11]), Filip Kwiecień. Rezerwa: Stanisław Kwiatkowski (br)

Trener: Maciej Pietraszko, II trener: Maciej Gadowski, Łukasz Turzyniecki; trener bramkarzy: Paweł Szajewski




