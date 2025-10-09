Klasyfikacja kanadyjska: Wszołek na czele
Aktualnie liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Paweł Wszołek. Obrońca zgromadził na swoim koncie 8 punktów, na które składają się 4 bramki i 4 asysty. Najlepszym strzelcem jest pozostaje Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta). Najlepszym asystentem jest Bartosz Kapustka (1 gol, 5 asyst).
AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
20 meczów: 10 zwycięstw - 5 remisy - 5 porażki, bramki: 29-23
średnia punktów: 1,75
gole na mecz: 1,45
gole stracone na mecz: 1,15
Ciekawostki:
BRAMKI ZDOBYTE:
83% z obrębu pola karnego
24% po strzałach z główki
79% to gole z akcji
10,5% po rozegraniu stałego fragmentu gry
10,5% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)
BRAMKI STRACONE:
96% z obrębu pola karnego
30% padło po strzałach z główki
74% to gole z akcji
22% po rozegraniu stałego fragmentu gry
4% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry
Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 8 trafień.
Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 7 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 2 gole.
Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 2 rzut karne w tym 1 niecelny.
Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,53 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.
Jeden zawodnik wystąpiło we wszystkich 20 meczach - Kacper Tobiasz, który za każdym wychodził w podstawowym składzie i zgromadził najwięcej minut na boisku - 1830 (100%).
W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 9 piłkarzy.
Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|gole
|asysty
|suma
|mecze
|minuty
|gol/asysta na min.
|Paweł Wszołek
|4
|4
|8
|18
|1522
|190
|Jean-Pierre Nsame
|6
|1
|7
|12
|667
|95
|Juergen Elitim
|3
|3
|6
|15
|1121
|187
|Bartosz Kapustka
|1
|5
|6
|18
|1329
|222
|Mileta Rajović
|5
|0
|5
|14
|824
|165
|Wahan Biczachczjan
|3
|2
|5
|19
|975
|195
|Migouel Alfarela
|1
|1
|2
|11
|526
|263
|Artur Jędrzejczyk
|1
|1
|2
|9
|651
|326
|Petar Stojanović
|1
|1
|2
|16
|659
|330
|Ryōya Morishita
|1
|1
|2
|12
|677
|339
|Ilja Szkurin
|1
|0
|1
|9
|298
|298
|Damian Szymański
|1
|0
|1
|8
|587
|587
|Kacper Urbański
|0
|1
|1
|5
|190
|190
|Patryk Kun
|0
|1
|1
|4
|327
|327
|Kacper Chodyna
|0
|1
|1
|9
|424
|424
|Jan Ziółkowski
|0
|1
|1
|9
|789
|789
|Ruben Vinagre
|0
|1
|1
|13
|1035
|1035
Stan na 06.10.2025.
* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.
