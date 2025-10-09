Klasyfikacja kanadyjska: Wszołek na czele

Czwartek, 9 października 2025 r. 11:23 Woytek, źródło: Legionisci.com

Aktualnie liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Paweł Wszołek. Obrońca zgromadził na swoim koncie 8 punktów, na które składają się 4 bramki i 4 asysty. Najlepszym strzelcem jest pozostaje Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta). Najlepszym asystentem jest Bartosz Kapustka (1 gol, 5 asyst).

‌‌ AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26

‌‌ 20 meczów: 10 zwycięstw - 5 remisy - 5 porażki, bramki: 29-23

‌‌ średnia punktów: 1,75

‌‌ gole na mecz: 1,45

‌‌ gole stracone na mecz: 1,15









Ciekawostki:





‌‌ BRAMKI ZDOBYTE:

‌‌ 83% z obrębu pola karnego

‌‌ 24% po strzałach z główki





‌‌ 79% to gole z akcji

‌‌ 10,5% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌‌ 10,5% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)





‌‌ BRAMKI STRACONE:

‌‌ 96% z obrębu pola karnego

‌‌ 30% padło po strzałach z główki





‌‌ 74% to gole z akcji

‌‌ 22% po rozegraniu stałego fragmentu gry

‌‌ 4% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry





‌‌ Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 8 trafień.





‌‌ Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 7 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 2 gole.





‌‌ Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 2 rzut karne w tym 1 niecelny.





‌‌ Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,53 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.





‌‌ Jeden zawodnik wystąpiło we wszystkich 20 meczach - Kacper Tobiasz, który za każdym wychodził w podstawowym składzie i zgromadził najwięcej minut na boisku - 1830 (100%).





‌‌ W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 9 piłkarzy.





Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Paweł Wszołek 4 4 8 18 1522 190 Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95 Juergen Elitim 3 3 6 15 1121 187 Bartosz Kapustka 1 5 6 18 1329 222 Mileta Rajović 5 0 5 14 824 165 Wahan Biczachczjan 3 2 5 19 975 195 Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263 Artur Jędrzejczyk 1 1 2 9 651 326 Petar Stojanović 1 1 2 16 659 330 Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339 Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298 Damian Szymański 1 0 1 8 587 587 Kacper Urbański 0 1 1 5 190 190 Patryk Kun 0 1 1 4 327 327 Kacper Chodyna 0 1 1 9 424 424 Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789 Ruben Vinagre 0 1 1 13 1035 1035

Stan na 06.10.2025.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.