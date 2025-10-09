fot. Mishka / Legionisci.com
Klasyfikacja kanadyjska: Wszołek na czele

Woytek, źródło: Legionisci.com

Aktualnie liderem klasyfikacji kanadyjskiej w Legii Warszawa w sezonie 2025/2026 jest Paweł Wszołek. Obrońca zgromadził na swoim koncie 8 punktów, na które składają się 4 bramki i 4 asysty. Najlepszym strzelcem jest pozostaje Jean-Pierre Nsame (6 goli, 1 asysta). Najlepszym asystentem jest Bartosz Kapustka (1 gol, 5 asyst).


AKTUALNY BILANS SEZONU 2025/26
 20 meczów: 10 zwycięstw - 5 remisy - 5 porażki, bramki: 29-23
średnia punktów: 1,75 
gole na mecz: 1,45
gole stracone na mecz: 1,15



Ciekawostki:


BRAMKI ZDOBYTE:
83% z obrębu pola karnego
 24% po strzałach z główki


 79% to gole z akcji
10,5% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 10,5% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry (karne)


BRAMKI STRACONE:
96% z obrębu pola karnego
30% padło po strzałach z główki


74% to gole z akcji
22% po rozegraniu stałego fragmentu gry
 4% bezpośrednio ze stałych fragmentów gry


Najczęściej Legia strzelała ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 8 trafień. 


Najczęściej Legia traciła bramki w ostatnim kwadransie drugiej połowy - 7 trafień rywali, a najrzadziej ostatnim kwadransie pierwszej połowy - 2 gole.


Karne: Legia strzeliła 3 z 3 rzutów karnych. Rywale Legii wykonywali 2 rzut karne w tym 1 niecelny.


Średnia wieku wyjściowej jedenastki to 27,53 l. W poprzednim sezonie średnia wynosiła 26,74 l.


 Jeden zawodnik wystąpiło we wszystkich 20 meczach - Kacper Tobiasz, który za każdym wychodził w podstawowym składzie i zgromadził najwięcej minut na boisku - 1830 (100%).


W koszulce z "eLką" na piersi zadebiutowało 9 piłkarzy.


Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)

Piłkarzgoleasystysumameczeminutygol/asysta na min.
Paweł Wszołek 4 4 8 18 1522 190
Jean-Pierre Nsame 6 1 7 12 667 95
Juergen Elitim 3 3 6 15 1121 187
Bartosz Kapustka 1 5 6 18 1329 222
Mileta Rajović 5 0 5 14 824 165
Wahan Biczachczjan 3 2 5 19 975 195
Migouel Alfarela 1 1 2 11 526 263
Artur Jędrzejczyk 1 1 2 9 651 326
Petar Stojanović 1 1 2 16 659 330
Ryōya Morishita 1 1 2 12 677 339
Ilja Szkurin 1 0 1 9 298 298
Damian Szymański 1 0 1 8 587 587
Kacper Urbański 0 1 1 5 190 190
Patryk Kun 0 1 1 4 327 327
Kacper Chodyna 0 1 1 9 424 424
Jan Ziółkowski 0 1 1 9 789 789
Ruben Vinagre 0 1 1 13 1035 1035

Stan na 06.10.2025.
* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.


