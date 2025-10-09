Statystyki

Tobiasz z kompletem minut. Tylko trzech powyżej 80% możliwego czasu gry

Czwartek, 9 października 2025 r. 13:03 Woytek, źródło: Legionisci.com

W bieżącym sezonie legioniści rozegrali 20 spotkań. a my sprawdziliśmy kto grał najczęściej i jaki procent minut spędził na boisku.









‌‌ Jedynym zawodnikiem, który zagrał we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty jest Kacper Tobiasz.

‌‌ Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.

‌‌ Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.

‌‌ Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia.





Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)



Piłkarz Kadra meczowa Mecze Wyjściowa "11" Minuty % rozegranych Kacper Tobiasz 20 20 20 1830 100% Paweł Wszołek 20 18 17 1522 83.2% Steve Kapuadi 19 16 16 1470 80.3% Bartosz Kapustka 19 18 15 1329 72.6% Juergen Elitim 16 15 12 1121 61.3% Ruben Vinagre 17 13 11 1035 56.6% Wahan Biczachczjan 20 19 12 975 53.3% Rafał Augustyniak 20 12 10 889 48.6% Mileta Rajović 14 14 8 824 45% Jan Ziółkowski 13 9 8 789 43.1% Ryōya Morishita 12 12 9 677 37% Radovan Pankov 15 8 7 670 36.6% Jean-Pierre Nsame 13 12 7 667 36.5% Petar Stojanović 18 16 7 659 36% Artur Jędrzejczyk 16 9 8 651 35.6% Damian Szymański 9 8 6 587 32.1% Migouel Alfarela 14 11 5 526 28.7% Arkadiusz Reca 14 8 5 483 26.4% Marco Burch 19 5 5 450 24.6% Kacper Chodyna 13 9 4 424 23.2% Claude Goncalves 6 6 4 336 18.4% Wojciech Urbański 20 10 3 335 18.3% Patryk Kun 12 4 4 327 17.9% Kamil Piątkowski 4 4 4 320 17.5% Ilja Szkurin 11 9 3 298 16.3% Ermal Krasniqi 7 6 4 276 15.1% Noah Weisshaupt 6 6 2 212 11.6% Kacper Urbański 6 5 1 190 10.4% Marc Gual 6 2 2 133 7.3% Antonio Čolak 6 4 1 96 5.3% Jakub Żewłakow 17 2 0 22 1.2% Gabriel Kobylak 19 0 0 0 0% Wojciech Banasik 4 0 0 0 0% Pascal Mozie 2 0 0 0 0% Marcel Mendes-Dudziński 1 0 0 0 0% Henrique Arreiol 1 0 0 0 0%

Stan na 06.10.2025.