Kacper Tobiasz - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Statystyki

Tobiasz z kompletem minut. Tylko trzech powyżej 80% możliwego czasu gry

Woytek, źródło: Legionisci.com
- Wszystkie decyzje, które podejmujemy, wynikają z analizy i danych. Mamy do dyspozycji technologię i sztab medyczny, który wykonuje liczne testy. Przed meczem z Samsunsporem mieliśmy 5–6 zawodników z tzw. „czerwonymi flagami” – czyli wysokim ryzykiem urazu. To nie są domysły, to naukowe dane, wyniki badań krwi - mówił po porażce z Górnikiem Zabrze trener Legii, Edward Iordnescu, usprawiedliwiając wymianę niemal całej jedenastki w meczu pucharowym. 

W bieżącym sezonie legioniści rozegrali 20 spotkań. a my sprawdziliśmy kto grał najczęściej i jaki procent minut spędził na boisku.



 Jedynym zawodnikiem, który zagrał we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty jest Kacper Tobiasz
 Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.

 Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.

 Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia.



Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)

PiłkarzKadra meczowaMeczeWyjściowa "11"Minuty% rozegranych
Kacper Tobiasz 20 20 20 1830 100%
Paweł Wszołek 20 18 17 1522 83.2%
Steve Kapuadi 19 16 16 1470 80.3%
Bartosz Kapustka 19 18 15 1329 72.6%
Juergen Elitim 16 15 12 1121 61.3%
Ruben Vinagre 17 13 11 1035 56.6%
Wahan Biczachczjan 20 19 12 975 53.3%
Rafał Augustyniak 20 12 10 889 48.6%
Mileta Rajović 14 14 8 824 45%
Jan Ziółkowski 13 9 8 789 43.1%
Ryōya Morishita 12 12 9 677 37%
Radovan Pankov 15 8 7 670 36.6%
Jean-Pierre Nsame 13 12 7 667 36.5%
Petar Stojanović 18 16 7 659 36%
Artur Jędrzejczyk 16 9 8 651 35.6%
Damian Szymański 9 8 6 587 32.1%
Migouel Alfarela 14 11 5 526 28.7%
Arkadiusz Reca 14 8 5 483 26.4%
Marco Burch 19 5 5 450 24.6%
Kacper Chodyna 13 9 4 424 23.2%
Claude Goncalves 6 6 4 336 18.4%
Wojciech Urbański 20 10 3 335 18.3%
Patryk Kun 12 4 4 327 17.9%
Kamil Piątkowski 4 4 4 320 17.5%
Ilja Szkurin 11 9 3 298 16.3%
Ermal Krasniqi 7 6 4 276 15.1%
Noah Weisshaupt 6 6 2 212 11.6%
Kacper Urbański 6 5 1 190 10.4%
Marc Gual 6 2 2 133 7.3%
Antonio Čolak 6 4 1 96 5.3%
Jakub Żewłakow 17 2 0 22 1.2%
Gabriel Kobylak 19 0 0 0 0%
Wojciech Banasik 4 0 0 0 0%
Pascal Mozie 2 0 0 0 0%
Marcel Mendes-Dudziński 1 0 0 0 0%
Henrique Arreiol 1 0 0 0 0%

Stan na 06.10.2025.

SONDAJak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!