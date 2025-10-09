Tobiasz z kompletem minut. Tylko trzech powyżej 80% możliwego czasu gry
W bieżącym sezonie legioniści rozegrali 20 spotkań. a my sprawdziliśmy kto grał najczęściej i jaki procent minut spędził na boisku.
Jedynym zawodnikiem, który zagrał we wszystkich meczach od pierwszej do ostatniej minuty jest Kacper Tobiasz.
Z zawodników z pola najczęściej w podstawowej jedenastce wybiegał Paweł Wszołek.
Tylko 3 zawodników zagrało co najmniej 80% możliwych minut.
Część zawodników dołączała do drużyny w trakcie sezonu, więc nie mieli oni możliwości występu we wszystkich meczach. Szczególnie dotyczy to Kacpra Urbańskiego, Noaha Weisshaupta, Antonio Colaka i Ermala Krasniqiego, którzy trafili do Legii w ostatnich dniach sierpnia.
Klasyfikacja minutowa sezonu 2025/26 (Ekstraklasa, Liga Europy, Liga Konferencji, Superpuchar Polski)
|Piłkarz
|Kadra meczowa
|Mecze
|Wyjściowa "11"
|Minuty
|% rozegranych
|Kacper Tobiasz
|20
|20
|20
|1830
|100%
|Paweł Wszołek
|20
|18
|17
|1522
|83.2%
|Steve Kapuadi
|19
|16
|16
|1470
|80.3%
|Bartosz Kapustka
|19
|18
|15
|1329
|72.6%
|Juergen Elitim
|16
|15
|12
|1121
|61.3%
|Ruben Vinagre
|17
|13
|11
|1035
|56.6%
|Wahan Biczachczjan
|20
|19
|12
|975
|53.3%
|Rafał Augustyniak
|20
|12
|10
|889
|48.6%
|Mileta Rajović
|14
|14
|8
|824
|45%
|Jan Ziółkowski
|13
|9
|8
|789
|43.1%
|Ryōya Morishita
|12
|12
|9
|677
|37%
|Radovan Pankov
|15
|8
|7
|670
|36.6%
|Jean-Pierre Nsame
|13
|12
|7
|667
|36.5%
|Petar Stojanović
|18
|16
|7
|659
|36%
|Artur Jędrzejczyk
|16
|9
|8
|651
|35.6%
|Damian Szymański
|9
|8
|6
|587
|32.1%
|Migouel Alfarela
|14
|11
|5
|526
|28.7%
|Arkadiusz Reca
|14
|8
|5
|483
|26.4%
|Marco Burch
|19
|5
|5
|450
|24.6%
|Kacper Chodyna
|13
|9
|4
|424
|23.2%
|Claude Goncalves
|6
|6
|4
|336
|18.4%
|Wojciech Urbański
|20
|10
|3
|335
|18.3%
|Patryk Kun
|12
|4
|4
|327
|17.9%
|Kamil Piątkowski
|4
|4
|4
|320
|17.5%
|Ilja Szkurin
|11
|9
|3
|298
|16.3%
|Ermal Krasniqi
|7
|6
|4
|276
|15.1%
|Noah Weisshaupt
|6
|6
|2
|212
|11.6%
|Kacper Urbański
|6
|5
|1
|190
|10.4%
|Marc Gual
|6
|2
|2
|133
|7.3%
|Antonio Čolak
|6
|4
|1
|96
|5.3%
|Jakub Żewłakow
|17
|2
|0
|22
|1.2%
|Gabriel Kobylak
|19
|0
|0
|0
|0%
|Wojciech Banasik
|4
|0
|0
|0
|0%
|Pascal Mozie
|2
|0
|0
|0
|0%
|Marcel Mendes-Dudziński
|1
|0
|0
|0
|0%
|Henrique Arreiol
|1
|0
|0
|0
|0%
Stan na 06.10.2025.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom