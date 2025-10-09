Koszykówka

Bilety na mecz Legii w Lidze Mistrzów

Czwartek, 9 października 2025 r. 18:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą środę, 15 października o godzinie 20:00 koszykarze Legii Warszawa rozegrają na Torwarze pierwszy domowy mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zapraszamy do wspierania naszej drużyny, której celem jest wyjście z grupy BCL. Trwa sprzedaż biletów na to spotkanie.









Legioniści mają za sobą premierowy występ w Lidze Mistrzów - w ostatni wtorek nieznacznie przegrali ze zdecydowanym faworytem naszej grupy, Rytasem Wilno. Przed legionistami domowy mecz z greckim Promitheas Patras, który w pierwszej kolejce pokonał niemiecki Heidelberg.





Pozostałe domowe mecze BCL legioniści rozegrają 18 listopada z Rytasem Wilno oraz 17 grudnia z MLP Academics Heidelberg.



Cennik biletów na mecz BCL z Promitheas Patras:

Kat. zielona (sektory V,W,Y,Z,A,B,C,D,E,Q,J): 10 zł (ulgowy), 15 zł (normalny)

Kat. biała (sektory F,U,R,I): 30 zł (ulgowy), 40 zł (normalny)

Kat. czerwona (sektory G,H,S,T): 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium (sektory G1,H1): 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP (sektor S rząd1-6, sektor T rząd 1-6, sektor S1 i T1): 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kanapa VIP (2os): 1000zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



