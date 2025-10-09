REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Hokej

Wyniki legijnych drużyn

źródło: Legionisci.com

Sezon 2025/2026 stopniowo wchodzi na wyższe obroty. Nasza młodzież ma za sobą kolejny weekend sportowej rywalizacji. Poniżej prezentujemy wyniki oraz krótkie relacje ze startów naszych drużyn.



<b>JUNIOR (CLJ):</b>

<b>AH Legia pk. 5-6 Naprzód Janów </b>
Bramki: S.Chmielewski 2, P.Podrażka 2, J.Opiłowski

Mieliśmy rozpocząć spotkanie na trzy piątki, jednak pięciu naszych zawodników zachorowało, więc w efekcie gramy jedynie na dwie formacje. Pierwsza tercja na naszą niekorzyść 1:2, taki wynik utrzymuje się też po 40. minutach gry. W trzeciej tercji padło aż siedem bramek, a co najważniejsze, doprowadzamy do remisu 5:5. Choć karne lepiej egzekwowali goście to pierwszy punkt w lidze juniora od około 15 lat stał się faktem. Udało się toczyć bardzo wyrównane spotkanie mimo przetrzebionego przez choroby składu.

<b>JUNIOR MŁODSZY:</b>

<b>MMKS Podhale Nowy Targ 10-2 AH Legia</b>
Bramki: Dymtro Gladkyy (as. Adam Jurek), Adam Jurek 

Pierwszy mecz wyjazdowy juniora młodszego rozegrany został w Sanoku, a naszymi rywalami była drużyna z Nowego Targu. Mecz bardzo ciekawy. Po długiej podróży, przerywanej niespodziankami na drodze, drużyna walecznie ropoczęła rywalizacji z MMKS Podhale Nowy Targ. Zapowiadał się wyrównany mecz. Jednak kilka błędów w obronie przyczyniło się do zbudowania przewagi przez naszych przeciwników. Pomimo ambitnej walki naszej drużyny do końca, mecz zakończył się wysokim wynikiem na korzyść gospodarzy.

<b>MŁODZIK:</b>

<b>Sokoły Toruń 6-3 AH Legia</b>
Bramki: Stopchenko, Kulesh (as.Adamiak), Kowal (as.Adamiak)

<b>Sokoły Toruń 4-5 AH Legia </b> 
Bramki: Staszyński (as.Mączka), Bolkhovitin (as.Staszyński), Mączka, Kozlov (as.Staszyński), Sukhopara (as.Kowal)

Pierwsze mecze sezonu wiązały się z pewną nerwowością w obronie i brakiem utrzymywania założeń przez pełne 60 minut. Zawodnikom nie można jednak odmówić ogromnego zaangażowania i poświęcenia w postaci licznie zblokowanych strzałów, ostrych starć pod bandą, ciągu na bramkę, co miało wyraz w sporej liczbir oddanych strzałów, a także dobrego, aktywnego pressingu, dzięki któremu byliśmy w stanie zamknąć przeciwnika w strefie ofensywnej przez kilkadziesiąt sekund. Wierzę, że te pozytywne aspekty naszej gry połączone z dalszą ciężką pracą na treningach przełożą się już wkrótce na nasze kolejne zdobycze punktowe!

<b>ŻAK STARSZY:</b>
 
<b>AH Legia 4-1 Wikingowie Elbląg </b>
Bramki: Kajetan Klimas 2, Stanisław Rukszan (as. Kajetan Klimas), Igor Siemionczyk (as. Daniel Eysmont, Julian Kołodziejczyk)

<b>AH Legia pd. 3-2 Wikingowie Elbląg 3:2 </b>
Bramki: Kajetan Klimas - dwie (as. Michał Zych + Stanisław Rukszan), Antoni Zdziarski (Kajetan Klimas, Franciszek Bochenek) 

Piątkowy mecz w wykonaniu naszych zawodników był dowodem na to, że coraz lepiej czujemy się na lodzie i dokładniej potrafimy realizować założenia taktyczne. Przełożyło się to na jakość gry i przebieg całego spotkania. Wyciągnięte wnioski z poprzednich występów zaowocowały dobrą grą, która z tercji na tercję wyglądała coraz lepiej. Zdecydowana postawa całego zespołu i skupienie na wspólnym celu pozwoliły nam  odnieść zasłużone zwycięstwo nad rywalami 4:1.
Sobotnie spotkanie miało nieco inny przebieg. Graliśmy dobrze, jednak momentami wkradało się zbyt duże rozluźnienie, prowadzące do błędów. Wynik pozostawał przez większość spotkania na styku. Ostatecznie konieczna była dogrywka w formule 3 na 3, co z pewnością dostarczyło wielu emocji wszystkim kibicom, zgromadzonym na "Torwarze". Determinacja, chęć zwycięstwa i konsekwentna realizacja założeń taktycznych pozwoliły nam szybko rozstrzygnąć spotkanie na naszą korzyść. To zwycięstwo przyniosło wiele radości zarówno kibicom, jak i samym zawodnikom, którzy nie kryli swoich emocji po zdobyciu decydującej bramki.

<b>MINI HOKEJ:</b>
Drużyna AH Legia wzięła udział w turnieju w Krynicy, rywalizując w ramach ligi karpackiej z ekipami z Rumunii, Ukrainy i Polski.

Wyniki:
AH Legia 5-11 KTH Krynica 
AH Legia 0-9 Cracovia Kraków 
AH Legia 0-17 Patriot Winnica 
AH Legia 3-14 Halytski Levy 
AH Legia 8-2 Orlik Opole 
AH Legia 4-0 ŁKH Łódź 
AH Legia 0-12 Galati Gladiators 
AH Legia 1-7 Sokół Kijów 

Zawodnicy zaczynają stopniowo stawać się drużyną. Tworzy się komitywa, przyjaźnie, znajomości. To bardzo ważne w perspektywie budowania teamu! Zaczyna być widoczne kto gra w pierwszej trójce, kto w drugiej, kto w trzeciej, a kto z kolei pozostaje w rezerwie. Można ustalić nad czym szczególnie musimy popracować, co jest do poprawy. Jest motywacja do treningu, to można pracować nad rozwojem. SkupiMY się na jeździe na łyżwach - tyłem, przodem i hamowaniu. Podania, strzały, gra ciałem, odbieranie krążka,  gra bramkarza - będą także naszymi priorytetami. To był bardzo trudny turniej, ale uważam, że można z niego wyciągnąć sporo aspektów pozytywnych i z ogromnym zaangażowaniem iść drogą rozwoju do przodu.


hokej
hokej
hokej
hokej
hokej
hokej
hokej
hokej
hokej





tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Hej Legionisto! Zauważyliśmy, że używasz blokera reklam

Rozumiemy - reklamy mogą być irytujące. Jednak od 25 lat dostarczamy nasze treści całkowicie za darmo, nie chowamy treści tak, jak to robią inne serwisy. Reklamy pomagają nam pokryć koszty działania strony.

Kiedy blokujesz reklamy, zmusza nas to do korzystania z bardziej inwazyjnych formatów reklamowych, czego nie chcemy, a które są trudniejsze do zniesienia dla wszystkich użytkowników.

Czy możesz rozważyć wyłączenie adblocka dla naszej strony? ❤️ To naprawdę by nam pomogło!