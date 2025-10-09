Hokej

Wyniki legijnych drużyn

Czwartek, 9 października 2025 r. 17:50 źródło: Legionisci.com

Sezon 2025/2026 stopniowo wchodzi na wyższe obroty. Nasza młodzież ma za sobą kolejny weekend sportowej rywalizacji. Poniżej prezentujemy wyniki oraz krótkie relacje ze startów naszych drużyn.

<b>JUNIOR (CLJ):</b>



<b>AH Legia pk. 5-6 Naprzód Janów </b>

Bramki: S.Chmielewski 2, P.Podrażka 2, J.Opiłowski



Mieliśmy rozpocząć spotkanie na trzy piątki, jednak pięciu naszych zawodników zachorowało, więc w efekcie gramy jedynie na dwie formacje. Pierwsza tercja na naszą niekorzyść 1:2, taki wynik utrzymuje się też po 40. minutach gry. W trzeciej tercji padło aż siedem bramek, a co najważniejsze, doprowadzamy do remisu 5:5. Choć karne lepiej egzekwowali goście to pierwszy punkt w lidze juniora od około 15 lat stał się faktem. Udało się toczyć bardzo wyrównane spotkanie mimo przetrzebionego przez choroby składu.



<b>JUNIOR MŁODSZY:</b>



<b>MMKS Podhale Nowy Targ 10-2 AH Legia</b>

Bramki: Dymtro Gladkyy (as. Adam Jurek), Adam Jurek



Pierwszy mecz wyjazdowy juniora młodszego rozegrany został w Sanoku, a naszymi rywalami była drużyna z Nowego Targu. Mecz bardzo ciekawy. Po długiej podróży, przerywanej niespodziankami na drodze, drużyna walecznie ropoczęła rywalizacji z MMKS Podhale Nowy Targ. Zapowiadał się wyrównany mecz. Jednak kilka błędów w obronie przyczyniło się do zbudowania przewagi przez naszych przeciwników. Pomimo ambitnej walki naszej drużyny do końca, mecz zakończył się wysokim wynikiem na korzyść gospodarzy.



<b>MŁODZIK:</b>



<b>Sokoły Toruń 6-3 AH Legia</b>

Bramki: Stopchenko, Kulesh (as.Adamiak), Kowal (as.Adamiak)



<b>Sokoły Toruń 4-5 AH Legia </b>

Bramki: Staszyński (as.Mączka), Bolkhovitin (as.Staszyński), Mączka, Kozlov (as.Staszyński), Sukhopara (as.Kowal)



Pierwsze mecze sezonu wiązały się z pewną nerwowością w obronie i brakiem utrzymywania założeń przez pełne 60 minut. Zawodnikom nie można jednak odmówić ogromnego zaangażowania i poświęcenia w postaci licznie zblokowanych strzałów, ostrych starć pod bandą, ciągu na bramkę, co miało wyraz w sporej liczbir oddanych strzałów, a także dobrego, aktywnego pressingu, dzięki któremu byliśmy w stanie zamknąć przeciwnika w strefie ofensywnej przez kilkadziesiąt sekund. Wierzę, że te pozytywne aspekty naszej gry połączone z dalszą ciężką pracą na treningach przełożą się już wkrótce na nasze kolejne zdobycze punktowe!



<b>ŻAK STARSZY:</b>



<b>AH Legia 4-1 Wikingowie Elbląg </b>

Bramki: Kajetan Klimas 2, Stanisław Rukszan (as. Kajetan Klimas), Igor Siemionczyk (as. Daniel Eysmont, Julian Kołodziejczyk)



<b>AH Legia pd. 3-2 Wikingowie Elbląg 3:2 </b>

Bramki: Kajetan Klimas - dwie (as. Michał Zych + Stanisław Rukszan), Antoni Zdziarski (Kajetan Klimas, Franciszek Bochenek)



Piątkowy mecz w wykonaniu naszych zawodników był dowodem na to, że coraz lepiej czujemy się na lodzie i dokładniej potrafimy realizować założenia taktyczne. Przełożyło się to na jakość gry i przebieg całego spotkania. Wyciągnięte wnioski z poprzednich występów zaowocowały dobrą grą, która z tercji na tercję wyglądała coraz lepiej. Zdecydowana postawa całego zespołu i skupienie na wspólnym celu pozwoliły nam odnieść zasłużone zwycięstwo nad rywalami 4:1.

Sobotnie spotkanie miało nieco inny przebieg. Graliśmy dobrze, jednak momentami wkradało się zbyt duże rozluźnienie, prowadzące do błędów. Wynik pozostawał przez większość spotkania na styku. Ostatecznie konieczna była dogrywka w formule 3 na 3, co z pewnością dostarczyło wielu emocji wszystkim kibicom, zgromadzonym na "Torwarze". Determinacja, chęć zwycięstwa i konsekwentna realizacja założeń taktycznych pozwoliły nam szybko rozstrzygnąć spotkanie na naszą korzyść. To zwycięstwo przyniosło wiele radości zarówno kibicom, jak i samym zawodnikom, którzy nie kryli swoich emocji po zdobyciu decydującej bramki.



<b>MINI HOKEJ:</b>

Drużyna AH Legia wzięła udział w turnieju w Krynicy, rywalizując w ramach ligi karpackiej z ekipami z Rumunii, Ukrainy i Polski.



Wyniki:

AH Legia 5-11 KTH Krynica

AH Legia 0-9 Cracovia Kraków

AH Legia 0-17 Patriot Winnica

AH Legia 3-14 Halytski Levy

AH Legia 8-2 Orlik Opole

AH Legia 4-0 ŁKH Łódź

AH Legia 0-12 Galati Gladiators

AH Legia 1-7 Sokół Kijów



Zawodnicy zaczynają stopniowo stawać się drużyną. Tworzy się komitywa, przyjaźnie, znajomości. To bardzo ważne w perspektywie budowania teamu! Zaczyna być widoczne kto gra w pierwszej trójce, kto w drugiej, kto w trzeciej, a kto z kolei pozostaje w rezerwie. Można ustalić nad czym szczególnie musimy popracować, co jest do poprawy. Jest motywacja do treningu, to można pracować nad rozwojem. SkupiMY się na jeździe na łyżwach - tyłem, przodem i hamowaniu. Podania, strzały, gra ciałem, odbieranie krążka, gra bramkarza - będą także naszymi priorytetami. To był bardzo trudny turniej, ale uważam, że można z niego wyciągnąć sporo aspektów pozytywnych i z ogromnym zaangażowaniem iść drogą rozwoju do przodu.













