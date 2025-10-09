Kibice Legii z Nowego Jorku wzięli udział w Paradzie Pułaskiego
Raz w roku, w pierwszą niedzielę października, miasto organizuje to wyjątkowe wydarzenie dla Polaków. W tym roku liczba maszerujących była chyba rekordowa, a wśród nich oczywiście nie mogło zabraknąć – kibiców Legii Warszawa. Poniżej relacja legionistów zza oceanu:
"Jesteśmy jedynym fan clubem drużyny ekstraklasowej, który potrafi się zorganizować i w tak dużej liczbie zaprezentować w centrum Manhattanu. Mimo nadreprezentacji kibiców z wschodnich rejonów Polski, to „Legia Mistrz” dominuje i niesie się między luksusowymi sklepami Manhattanu, katedrą św. Patryka i Rockefeller Center.
W tym roku naszą paradę otwierał biało-czerwony, „reprezentacyjny” baner Legia New York Fan Club z herbem Legii po lewej i godłem narodowym po prawej stronie. Za nim jechał oflagowany pick-up, z którego płynęła legijna muzyka, a za nim maszerowała główna kolumna piesza z flagami na kijach i śpiewem na ustach. Mieliśmy kilkuosobową delegację z Warszawy – mordeczki, które możecie rozpoznać z meczów wyjazdowych. Do wspólnej zabawy zagrzewał bęben, a naszą obecność podkreśliliśmy wysokim „Ceeeeeeeeee”. Potańczyliśmy małego walczyka i pozdrowiliśmy przychylnych nam obserwatorów parady: „Turysta też, turysta też, przyjacielem CWKS”. Jak zwykle, po drodze trafiali się obserwatorzy w koszulkach innych polskich drużyn piłkarskich, ale ich komentarze nie miały szans przebić się przez nasz doping i często ginęły w nieskładnym bełkocie.
Z roku na rok coraz łatwiej nam się zebrać. Ci, którzy kibicują i zobaczyli, co możemy razem osiągnąć, coraz chętniej do nas dołączają. Do zobaczenia za rok! Legia Mistrz!
Parada Pułaskiego odbywa się na 5 Alei od 1937 roku. Jest to druga aktywna najstarsza parada w historii Nowego Jorku.
Poniżej prezentujemy z tegorocznej parady.
