Kibice Legii z Nowego Jorku wzięli udział w Paradzie Pułaskiego

Czwartek, 9 października 2025 r. 20:15 Legia New York

Raz w roku, w pierwszą niedzielę października, miasto organizuje to wyjątkowe wydarzenie dla Polaków. W tym roku liczba maszerujących była chyba rekordowa, a wśród nich oczywiście nie mogło zabraknąć – kibiców Legii Warszawa. Poniżej relacja legionistów zza oceanu:













W tym roku naszą paradę otwierał biało-czerwony, „reprezentacyjny” baner Legia New York Fan Club z herbem Legii po lewej i godłem narodowym po prawej stronie. Za nim jechał oflagowany pick-up, z którego płynęła legijna muzyka, a za nim maszerowała główna kolumna piesza z flagami na kijach i śpiewem na ustach. Mieliśmy kilkuosobową delegację z Warszawy – mordeczki, które możecie rozpoznać z meczów wyjazdowych. Do wspólnej zabawy zagrzewał bęben, a naszą obecność podkreśliliśmy wysokim „Ceeeeeeeeee”. Potańczyliśmy małego walczyka i pozdrowiliśmy przychylnych nam obserwatorów parady: „Turysta też, turysta też, przyjacielem CWKS”. Jak zwykle, po drodze trafiali się obserwatorzy w koszulkach innych polskich drużyn piłkarskich, ale ich komentarze nie miały szans przebić się przez nasz doping i często ginęły w nieskładnym bełkocie.



Z roku na rok coraz łatwiej nam się zebrać. Ci, którzy kibicują i zobaczyli, co możemy razem osiągnąć, coraz chętniej do nas dołączają. Do zobaczenia za rok! Legia Mistrz!





Parada Pułaskiego odbywa się na 5 Alei od 1937 roku. Jest to druga aktywna najstarsza parada w historii Nowego Jorku.





Poniżej prezentujemy z tegorocznej parady.

