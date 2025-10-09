fot. Legia New York
Kibice Legii z Nowego Jorku wzięli udział w Paradzie Pułaskiego

Legia New York
Legia Warszawa New York Fan Club ponownie zaznaczył swoją obecność podczas corocznej Parady Pułaskiego na Piątej Alei w Nowym Jorku. Uliczne parady to tradycyjnie jedne z największych uroczystości w Stanach Zjednoczonych. Największa z nich, czyli Macy’s Thanksgiving Day Parade w Święto Dziękczynienia, przyciąga dziesiątki milionów widzów przed telewizory i na żywo. Parada Pułaskiego jest ogromnym wyróżnieniem dla polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Rzadko zdarza się, by zamykano główną ulicę Nowego Jorku, jedną z najbardziej znanych ulic na świecie. 

Raz w roku, w pierwszą niedzielę października, miasto organizuje to wyjątkowe wydarzenie dla Polaków. W tym roku liczba maszerujących była chyba rekordowa, a wśród nich oczywiście nie mogło zabraknąć – kibiców Legii Warszawa. Poniżej relacja legionistów zza oceanu:


 


"Jesteśmy jedynym fan clubem drużyny ekstraklasowej, który potrafi się zorganizować i w tak dużej liczbie zaprezentować w centrum Manhattanu. Mimo nadreprezentacji kibiców z wschodnich rejonów Polski, to „Legia Mistrz” dominuje i niesie się między luksusowymi sklepami Manhattanu, katedrą św. Patryka i Rockefeller Center.


W tym roku naszą paradę otwierał biało-czerwony, „reprezentacyjny” baner Legia New York Fan Club z herbem Legii po lewej i godłem narodowym po prawej stronie. Za nim jechał oflagowany pick-up, z którego płynęła legijna muzyka, a za nim maszerowała główna kolumna piesza z flagami na kijach i śpiewem na ustach. Mieliśmy kilkuosobową delegację z Warszawy – mordeczki, które możecie rozpoznać z meczów wyjazdowych. Do wspólnej zabawy zagrzewał bęben, a naszą obecność podkreśliliśmy wysokim „Ceeeeeeeeee”. Potańczyliśmy małego walczyka i pozdrowiliśmy przychylnych nam obserwatorów parady: „Turysta też, turysta też, przyjacielem CWKS”. Jak zwykle, po drodze trafiali się obserwatorzy w koszulkach innych polskich drużyn piłkarskich, ale ich komentarze nie miały szans przebić się przez nasz doping i często ginęły w nieskładnym bełkocie.


Z roku na rok coraz łatwiej nam się zebrać. Ci, którzy kibicują i zobaczyli, co możemy razem osiągnąć, coraz chętniej do nas dołączają. Do zobaczenia za rok! Legia Mistrz!


Parada Pułaskiego odbywa się na 5 Alei od 1937 roku. Jest to druga aktywna najstarsza parada w historii Nowego Jorku. 


Poniżej prezentujemy z tegorocznej parady.


Legia New York parada Pułaskiego
fot. Legia New York

Legia New York parada Pułaskiego
fot. Legia New York

Legia New York parada Pułaskiego
fot. Legia New York

Legia New York parada Pułaskiego
fot. Legia New York

Legia New York parada Pułaskiego
fot. Legia New York

Legia New York parada Pułaskiego
fot. Legia New York


Komentarze (1)

exsa - 9 minut temu, *.orange.pl

To sie chwali ! Super "L" !!!

odpowiedz
