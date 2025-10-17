Zapowiedź meczu

Kiedy jak nie teraz?

Piątek, 17 października 2025 r. 19:36 źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa wróci do gry po reprezentacyjnej przerwie. Tego dnia przeciwnikami stołecznej drużyny będzie Zagłębie Lubin. Przeciwko tej drużynie legioniści mają aktualnie bardzo dobrą passę - wygrali wszystkie ostatnie dziesięć meczów.

Legia miała dwa tygodnie, aby przemyśleć swoje ostatnie słabe wyniki. Początek tego miesiąca był dla "Wojskowych" wyjątkowo słaby. Najpierw w rezerwowym składzie przegrali z Samsunsporem Kulübü, a kilka dni potem na wyjeździe ulegli Górnikowi Zabrze aż 1-3. Ligowa strata punktów po raz kolejny mocno skomplikowała i tak już niełatwą sytuację w tabeli. Przed 12. kolejką Legia zajmuje 7. miejsce ze stratą już siedmiu "oczek" do liderującego wspomnianego Górnika. Można jedynie gdybać, o ile w lepszej pozycji wyjściowej byliby gracze Edwarda Iordănescu, gdyby w ostatniej kolejce zdobyli komplet punktów. Można zaryzykować stwierdzenie, że teraz każde kolejne spotkanie jest nie tylko na wagę złota, ale i... mocno zaważa na już niestabilnej sytuacji trenera. Pozycja szkoleniowca nie jest łatwa. Nie ma co do tego wątpliwości, że oczekiwania wobec niego były zdecydowanie większe. Jak na razie z meczu na meczu Legia wygląda coraz bardziej ociężale i coraz mocniej nie ma pomysłu na rozgrywanie akcji w ofensywie. Można jedynie mieć nadzieję, że przerwa reprezentacyjna pozwoliła na jakiekolwiek zmiany w tym aspekcie. W innym przypadku, patrząc na najbliższy terminarz, czekają nas trudne wieczory.





Ważny powrót

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym meczu szkoleniowiec Legii będzie mógł skorzystać z zawodników, którzy leczyli ostatnio kontuzje. Chodzi o Kamila Piątkowskiego i Claude Goncalvesa. Szczególnie obecność tego pierwszego będzie sporym wzmocnieniem. Piątkowski pauzował przeciwko Górnikowi i Samsunsporowi i bez niego drużyna funkcjonowała w defensywie zdecydowanie gorzej, przegrywając obydwa te starcia. Podczas swoich występów Piątkowski szybko wyrósł na lidera obrony. Jeżeli tylko zdrowie będzie mu dopisywało, to właśnie od niego szkoleniowiec powinien zaczynać ustalanie wyjściowej jedenastki. W tym sezonie środkowy obrońca jest dla Legii talizmanem. Kiedy był na boisku drużyna nie przegrała.





W ostatnich tygodniach nie wszyscy piłkarze mogli cieszyć się z wolnego. W reprezentacjach narodowych zagrali m.in. Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek, Wahan Biczachczjan, Petar Stojanović czy w młodzieżowych Wojciech Urbański i Kacper Urbański. Ci dwaj ostatni wpisali się nawet na listy strzelców. Wojciech strzelił gola w wygranym meczu kadry U-20 ze Szwajcarią, natomiast Kacper przyczynił się do zwycięstwa 6-0 nad Szwecją. Kacper Urbański to z całą pewnością piłkarz, co do którego przy Łazienkowskiej mają spore oczekiwania. Do tej pory na pięć rozegranych spotkań w koszulce z "eLką" na piersi tylko raz zagrał od pierwszej minuty. Miało to miejsce przeciwko Samsunsporowi. Czy dobry występ w reprezentacji narodowej pozwoli mu na przekonanie do siebie trenera Iordănescu?





Umieją grać z Zagłębiem

Analizując ostatnie pojedynki Legii z Zagłębiem można zauważyć pewną prawidłowość. Mianowicie, w tych meczach legioniści zawsze znajdują patent na swoich przeciwników. Legia wygrała ostatnie dziesięć spotkań z Zagłębiem, a ostatnią stratę punktów zanotowała w grudniu 2019 roku. W sumie w latach 2019-2024 Legia wygrała 11 z 13 meczów z Zagłębiem, raz zremisowała i raz przegrała. Strzeliła 31 goli, a straciła zaledwie 8.





Ostatnie mecze Legii z Zagłębiem:

2019 → 2–2, 1– 0, 1-2

2020 → 2–1

2021 → 4–0 , 4-0

2022 → 3–1 , 2–0

2023 → 2–1 , 3-0

2024 → 2–1 , 2–0 , 3-0





Niepokonani u siebie

Zagłębie Lubin, podobnie jak Legia, w ostatniej kolejce musiało przełknąć gorycz porażki. Piłkarze tego klubu ulegli na wyjeździe Radomiakowi Radom 1-3, przerywając tym samym swoją całkiem niezłą serię nieprzegranych spotkań. We wcześniejszych pięciu starciach lubinianie zanotowali bowiem trzy zwycięstwa i dwa remisy. Patrząc statystycznie na wyniki Zagłębia w tym sezonie, to widać pewną prawidłowość. Klub u siebie spisuje się niemal bez zarzutu. Na pięć meczów nie przegrał ani razu - trzykrotnie zremisował i dwa razy wygrał. Zagłębie jest tym samym jedną z pięciu drużyn w Ekstraklasie, która może pochwalić się nieskazitelnym bilansem na swoim stadionie. Gdyby równie dobrze zespół grał na wyjazdach, to na pewno plasowałby się w tabeli wyżej niż na 10. pozycji.





Ostatnie mecze Zagłębia:

Radomiak 1-3 , Arka 4-0 , Radomiak 2-0 , Motor 2-2 , Lech 2-1







Wysoka konkurencja

Najskuteczniejszym piłkarzem Zagłębia w tym sezonie jest Michális Kossídis. Grecki napastnik rozegrał w sumie 11 meczów, w których strzelił pięć goli. Grek formę strzelecką miał w sierpniu i wrześniu, gdyż to właśnie na przestrzeni tych dwóch miesięcy zdobył wszystkie bramki. Już od trzech kolejek Kossidis nie może znaleźć natomiast sposobu na bramkarza rywali, więc w niedzielę będzie miał szansę przełamać swoją niemoc przed własnymi kibicami. 23-latek jest piłkarzem Zagłębia od niedawna, gdyż kontrakt podpisał na początku lipca. W poprzednich rozgrywkach reprezentował natomiast barwy Puszczy Niepołomice, w której pokazał się z dobrej strony. W 30 spotkaniach na poziomie Ekstraklasy osiem razy wpisał się na listę strzelców.





Najciekawszym wzmocnieniem jest nie jednak Kossidis, a inny napastnik, który na ten moment wygrywa z nim rywalizację o miejsce w wyjściowej jedenastce. Leonardo Rocha został wypożyczony do Zagłębia z Rakowa do końca sezonu wraz z opcją pierwokupu. Brazylijczyk nie mógł przebić się w drużynie z Częstochowy i szukał regularnej gry w innym zespole. Jak na razie dla nowego zespołu Rocha rozegrał pięć meczów, w których zdobył trzy gole. Zarówno on jak i Kossidis to zawodnicy o podobnej charakterystyce. Mają po blisko dwa metry wzrostu i to właśnie gra w powietrzu oraz siła są jednymi z ich najmocniejszych atutów. Nic więc dziwnego, że Leszkowi Ojrzyńskiemu trudno jest umieścić ich obydwu od pierwszej minuty w wyjściowym składzie.





fot. Mishka / Legionisci.com





Zagłębie Lubin to kolejny przystanek w trenerskiej karierze Ojrzyńskiego. Doświadczony szkoleniowiec jest znany z prowadzenia w przeszłości m.in. Korony Kielce, Arki Gdynia czy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Stery w Lubinie Ojrzyński objął w marcu, zastępując na ławce Marcina Włodarskiego, który był trenerem przez zaledwie pół roku. Wcześniej Zagłębie prowadził z kolei Waldemar Fornalik. W poprzednim sezonie doszło wiec do niecodziennej sytuacji, kiedy w trakcie sezonu klub miał trzech różnych trenerów. Jak na razie Ojrzyński osiąga lepszą średnią punktowa niż jego poprzednicy. Gdyby nie potknięcia w tym sezonie z Wisłą Płock czy Radomiakiem, to dzięki świetnej grze u siebie, o Zagłębiu można by mówić jak o klubie ze ścisłej czołówki tabeli.





Tabela Ekstraklasy przed 12. kolejką M. Pkt. Z. R. P. Bramki Forma Pkt/M 1. Górnik Zabrze 11 22 7 1 3 18-9 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 2 2. Jagiellonia Białystok 10 21 6 3 1 19-13 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 2.1 3. Cracovia 10 18 5 3 2 18-12 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.8 4. Korona Kielce 11 18 5 3 3 15-10 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.64 5. Wisła Płock 10 18 5 3 2 12-7 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.8 6. Lech Poznań 10 18 5 3 2 18-16 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.8 7. Legia Warszawa 10 15 4 3 3 13-9 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.5 8. Radomiak Radom 11 15 4 3 4 20-19 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.36 9. Raków Częstochowa 10 14 4 2 4 12-13 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.4 10. Zagłębie Lubin 10 13 3 4 3 21-16 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.3 11. Widzew Łódź 11 13 4 1 6 17-15 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.18 12. Pogoń Szczecin 11 13 4 1 6 16-20 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.18 13. Lechia Gdańsk 11 12 3 3 5 19-26 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.09 14. Arka Gdynia 11 12 3 3 5 7-15 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.09 15. Motor Lublin 10 11 2 5 3 11-16 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 1.1 16. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 11 9 2 3 6 15-21 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 0.82 17. GKS Katowice 11 8 2 2 7 11-22 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 0.73 18. Piast Gliwice 9 7 1 4 4 8-11 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 0.78 Legenda formy:

‌ ‌ - Wygrana ‌ ‌ - Remis ‌ ‌ - Porażka

Forma pokazuje ostatnie 5 wyników (od najnowszego do najstarszego). Pkt/M = średnia punktów na mecz w wybranym okresie.





Gdzie obejrzeć?

Mecz 12. kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 19 października o godz. 17:30. Transmisja w Canal+ Premium, Canal+ Sport 3, TVP Sport, na stornie internetowej www.sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport . Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.





Przewidywany skład

Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.



