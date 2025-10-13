Koszykówka

Bilety na mecz z Czarnymi Słupsk

Poniedziałek, 13 października 2025 r. 12:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ruszyła sprzedaż biletów na ligowe spotkanie Legii z Czarnymi Słupsk, które odbędzie się w niedzielę, 19 października o godzinie 12:30 w hali OSiR Bemowo, przy ul. Obrońców Tobruku 40.

Na kibiców, oprócz wspaniałego sportowego widowiska, czeka masa atrakcji. Dla najmłodszych sympatyków przygotowany będzie specjalny kącik z animatorkami. Dzieciaki będą także zabawiane przez jedynego w swoim rodzaju Misia Kazka. Każdą z przerw uatrakcyjnią występy taneczne wspaniałych Cheer Angels, a w przerwie głównej będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w trakcie której do wygrania będą 2000 złotych.



Zapraszamy na Bemowo i zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów. Na czas trwania meczu parking (na tyłach hali) jest bezpłatny.



KUP BILET NA MECZ Z CZARNYMI



Cennik biletów na mecz z Czarnymi:

Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)

Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)

Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kat. VIP II: 179 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



