Walczymy o budowę hali dla Legii! Spotkanie z protestującymi

Koszykarze Legii i Startu przed meczem ligowym - fot. Bodziach
Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii od lat czekają na nową halę, w której swoje mecze mogliby rozgrywać koszykarze naszego klubu. Aktualni mistrzowie Polski reprezentują Polskę i Warszawę w koszykarskiej Lidze Mistrzów. Budowę nowej hali przed trzema laty, po wywalczeniu wicemistrzostwa Polski, obiecał prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski. Swoją deklarację podtrzymał w czerwcu tego roku, kiedy legioniści przybyli do ratusza z okazałym pucharem za zdobycie mistrzowskiego tytułu. Wszelkie formalności miały zostać załatwione na sierpniowej sesji rady miasta...



 


Później sprawę przekładano na radę, która miała miejsce we wrześniu, a obecnie... pozostaje łudzić się, że kwestia budowy hali znajdzie się w porządku obrad, które zaplanowano na najbliższy czwartek, 16 października. Głównym hamulcowym budowy nowoczesnej, 6-tysięcznej hali (docelowo dla koszykarskiej Legii i siatkarzy Projektu Warszawa), której projekt jest już w pełni gotowy, są także zapewnione środki na jej budowę (trzeba tylko wybrać wykonawcę), są mieszkańcy Ochoty i jej radni. Od miesięcy protestują oni, by w miejscu od zawsze związanym ze sportem, nie budowano... hali sportowej.

Na najbliższy poniedziałek na godzinę 19:00 wspomniani mieszkańcy organizują spotkanie ws. budowy hali sportowej na Skrze m.in. z Renatą Kaznowską, zastępczynią prezydenta m.st. Warszawy. Na spotkaniu chcą oni przekonywać p. wiceprezydent, by zaniechać budowy obiektu sportowego dla Legii. Gorąco zachęcamy kibiców Legii Warszawa do udziału w tymże spotkaniu, a także w obradach rady miejskiej, które zaplanowano na najbliższy czwartek. Poniedziałkowe spotkanie będzie miało miejsce w auli VII LO im. Juliusza Słowackiego przy ulicy Wawelskiej 46.


Grupa Ochocianie, zapraszając na poniedziałkowe spotkanie, grzmi w Internecie: "Hali na 7000 osób - NIE. Nie dla gigantycznej hali bez zgody mieszkańców. TAK dla renowacji stadionu Skry!"

Podczas ostatniego domowego meczu koszykarzy Legii ze Startem Lublin, klub zaprosił wszystkich stołecznych radnych na trybuny. Część z nich skorzystała z zaproszenia. Koszykarze Legii oraz Startu przed rozpoczęciem meczu rozciągnęli baner "16.X.2025 - TAK dla hali na Skrze!".

Bez budowy nowoczesnej hali koszykarzom Legii grozi brak możliwości występów w europejskich pucharach we własnym mieście (najbliższa hala spełniająca wymogi Ligi Mistrzów znajduje się... w Radomiu). Ponadto niebawem przepisy licencyjne Polskiej Ligi Koszykówki sprawią, że także meczów ligowych nie będzie można rozgrywać w stołecznym mieście.


Legia Warszawa - Radomiak Radom transparent hala koszykówka
Transparent na meczu przy Łazienkowskiej - fot. Mishka / Legionisci.com




