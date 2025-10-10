Legiometr: Od rewelacji do słabości. Notowania Iordanescu dramatycznie spadły
Od pierwszego meczu Legii Warszawa pod wodzą Edwarda Iordanescu w naszym serwisie tradycyjnie uruchomiliśmy sondę, w której codziennie możecie oceniać pracę szkoleniowca "Wojskowych". W tym sezonie zmieniliśmy dotychczasowe zasady, które pozwalały wystawić ocenę w skali 1-5, na prostszy mechanizm - pracę można ocenić pozytywnie, neutralnie lub negatywnie.
Przez ostatnie 3 miesiące oddaliście blisko 30 tysięcy głosów! Takie liczby pozwoliły nam stworzyć nowy mechanizm, który nazwaliśmy Legiometrem. Przygotowana funkcjonalność pozwala zbadać aktualny sentyment panujący wśród kibiców Legii, powiązany z oceną pracy rumuńskiego szkoleniowca.
Co oferuje Legiometr?
- Sentyment (0-100 pkt) - średnia krocząca z ostatnich 7 dni, uwzględniająca liczbę głosów każdego dnia. Im więcej osób głosuje, tym bardziej wiarygodny wynik.
- Wykresy procentowe - dzienny rozkład głosów pokazujący proporcje ocen pozytywnych, neutralnych i negatywnych.
- Oznaczenia meczów na wykresie - kolorowe punkty na linii sentymentu pokazują wyniki meczów Legii z danego dnia (zielony = wygrana, żółty = remis, czerwony = przegrana). Po kliknięciu na punkt możesz sprawdzić szczegóły meczu.
Aktualna ocena trenera Iordanescu
Do tej pory Iordanescu prowadził Legię w 20 meczach. Średni sentyment z całej jego pracy wynosi 73,6/100, czyli ocena "Dobrze". Jednak ostatnie dwie porażki zdecydowanie osłabiły notowania szkoleniowca – sentyment z ostatnich 7 dni to zaledwie 23,9/100, co oznacza ocenę "Słabo".
Poniżej przygotowaliśmy pełny raport, na którym możecie zobaczyć, jak ocena szkoleniowca zmieniała się dzień po dniu – zarówno na klasycznym barometrze, jak i na wykresie. Zapraszamy do testowania i przesyłania propozycji rozwoju funkcji #Legiometr.
💡 Pamiętaj – Twój głos ma znaczenie! Głosuj regularnie i sprawdzaj, jak Twoja ocena wpływa na wynik.
