Sonda

Legiometr: Od rewelacji do słabości. Notowania Iordanescu dramatycznie spadły

Piątek, 10 października 2025 r. 20:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od pierwszego meczu Legii Warszawa pod wodzą Edwarda Iordanescu w naszym serwisie tradycyjnie uruchomiliśmy sondę, w której codziennie możecie oceniać pracę szkoleniowca "Wojskowych". W tym sezonie zmieniliśmy dotychczasowe zasady, które pozwalały wystawić ocenę w skali 1-5, na prostszy mechanizm - pracę można ocenić pozytywnie, neutralnie lub negatywnie.

Przez ostatnie 3 miesiące oddaliście blisko 30 tysięcy głosów! Takie liczby pozwoliły nam stworzyć nowy mechanizm, który nazwaliśmy Legiometrem. Przygotowana funkcjonalność pozwala zbadać aktualny sentyment panujący wśród kibiców Legii, powiązany z oceną pracy rumuńskiego szkoleniowca.





‌‌ Co oferuje Legiometr?





- Sentyment (0-100 pkt) - średnia krocząca z ostatnich 7 dni, uwzględniająca liczbę głosów każdego dnia. Im więcej osób głosuje, tym bardziej wiarygodny wynik.

- Wykresy procentowe - dzienny rozkład głosów pokazujący proporcje ocen pozytywnych, neutralnych i negatywnych.

- Oznaczenia meczów na wykresie - kolorowe punkty na linii sentymentu pokazują wyniki meczów Legii z danego dnia ( zielony = wygrana, żółty = remis, czerwony = przegrana). Po kliknięciu na punkt możesz sprawdzić szczegóły meczu.













Aktualna ocena trenera Iordanescu

Do tej pory Iordanescu prowadził Legię w 20 meczach. Średni sentyment z całej jego pracy wynosi 73,6 /100, czyli ocena "Dobrze". Jednak ostatnie dwie porażki zdecydowanie osłabiły notowania szkoleniowca – sentyment z ostatnich 7 dni to zaledwie 23,9 /100, co oznacza ocenę "Słabo".







Poniżej przygotowaliśmy pełny raport, na którym możecie zobaczyć, jak ocena szkoleniowca zmieniała się dzień po dniu – zarówno na klasycznym barometrze, jak i na wykresie. Zapraszamy do testowania i przesyłania propozycji rozwoju funkcji #Legiometr.



💡 Pamiętaj – Twój głos ma znaczenie! Głosuj regularnie i sprawdzaj, jak Twoja ocena wpływa na wynik.



