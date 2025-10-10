Edward Iordanescu - fot. Woytek / Legionisci.com
Legiometr: Od rewelacji do słabości. Notowania Iordanescu dramatycznie spadły

Woytek, źródło: Legionisci.com

Od pierwszego meczu Legii Warszawa pod wodzą Edwarda Iordanescu w naszym serwisie tradycyjnie uruchomiliśmy sondę, w której codziennie możecie oceniać pracę szkoleniowca "Wojskowych". W tym sezonie zmieniliśmy dotychczasowe zasady, które pozwalały wystawić ocenę w skali 1-5, na prostszy mechanizm - pracę można ocenić pozytywnie, neutralnie lub negatywnie



Przez ostatnie 3 miesiące oddaliście blisko 30 tysięcy głosów! Takie liczby pozwoliły nam stworzyć nowy mechanizm, który nazwaliśmy Legiometrem. Przygotowana funkcjonalność pozwala zbadać aktualny sentyment panujący wśród kibiców Legii, powiązany z oceną pracy rumuńskiego szkoleniowca.


 Co oferuje Legiometr?


- Sentyment (0-100 pkt) - średnia krocząca z ostatnich 7 dni, uwzględniająca liczbę głosów każdego dnia. Im więcej osób głosuje, tym bardziej wiarygodny wynik.
- Wykresy procentowe - dzienny rozkład głosów pokazujący proporcje ocen pozytywnych, neutralnych i negatywnych.
- Oznaczenia meczów na wykresie - kolorowe punkty na linii sentymentu pokazują wyniki meczów Legii z danego dnia (zielony = wygrana, żółty = remis, czerwony = przegrana). Po kliknięciu na punkt możesz sprawdzić szczegóły meczu.

 


Aktualna ocena trenera Iordanescu

Do tej pory Iordanescu prowadził Legię w 20 meczach. Średni sentyment z całej jego pracy wynosi 73,6/100, czyli ocena "Dobrze". Jednak ostatnie dwie porażki zdecydowanie osłabiły notowania szkoleniowca – sentyment z ostatnich 7 dni to zaledwie 23,9/100, co oznacza ocenę "Słabo".


Poniżej przygotowaliśmy pełny raport, na którym możecie zobaczyć, jak ocena szkoleniowca zmieniała się dzień po dniu – zarówno na klasycznym barometrze, jak i na wykresie. Zapraszamy do testowania i przesyłania propozycji rozwoju funkcji #Legiometr.


💡 Pamiętaj – Twój głos ma znaczenie! Głosuj regularnie i sprawdzaj, jak Twoja ocena wpływa na wynik.



Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (10.10.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Komentarze (2)

FWWM - 8 minut temu, *.orange.pl

Świetna sprawa redakcjo! 👍

Widać jak ostatnie decyzje personalne i dwa wyniki wpłynęły na odbiór trenera... oby szybko w klubie wyciągnęli wnioski, bo czeka nas ciężki październik.

odpowiedz
Zawsze - 17 minut temu, *.plus.pl

Jedym słowem RUM-OUT

odpowiedz
