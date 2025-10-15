Legia - Promitheas - fot. Maciek Gronau
Koszykówka

BCL: Legia Warszawa 64-68 Promitheas Patras BC

Woytek, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu rozgrywek Basketball Champions League koszykarze Legii Warszawa przegrali z Promitheas Patras BC 64-68. Spotkanie odbyło się w hali Torwar, a z trybun oglądali je piłkarze stołecznej drużyny.



 


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 19 października z Czarnymi Słupsk.


BCL Legia Warszawa 64 - 68 Promitheas Patras BC

Kwarty: 17-16, 16-16, 16-18, 15-18


Legia Warszawa
nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pnuktyza 3 punktyFTzbasfaule
1Błażej Czapla00:000000
0Jayvon Graves24:38145/13 (38.46%)5/10 (50%)0/3 (0%)4/6 (66.67%)665
40Shane Hunter26:34134/6 (66.67%)4/5 (80%)0/1 (0%)5/6 (83.33%)912
23Michał Kolenda28:5383/8 (37.5%)1/2 (50%)2/6 (33.33%)503
3Andrzej Pluta31:33145/14 (35.71%)2/4 (50%)3/10 (30%)1/2 (50%)620
42Carl Ponsar16:2200/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)222
11Ben Shungu28:2952/8 (25%)2/4 (50%)0/4 (0%)1/2 (50%)341
15Ojars Silins28:1383/6 (50%)1/1 (100%)2/5 (40%)210
13Matthias Tass12:2800/2 (0%)0/2 (0%)111
5Wojciech Tomaszewski00:000000
32Maksymilian Wilczek02:4921/1 (100%)1/1 (100%)200
Trener: Heiko Rannula

Promitheas Patras BC

nrzawodnikminpktrzuty2pt3ptFTzbasfaule
7Athanasios Bazinas26:5352/7 (28.57%)1/3 (33.33%)1/4 (25%)363
4Kendal Coleman16:5862/5 (40%)1/4 (25%)1/1 (100%)1/2 (50%)601
32Rob Gray00:000000
2Leyton Hammonds34:58208/15 (53.33%)4/6 (66.67%)4/9 (44.44%)503
8Evdoxios Kapetakis10:0800/2 (0%)0/2 (0%)202
29Antonios Karagiannidis08:5000/2 (0%)0/2 (0%)101
19Ioannis Komnianidis00:000000
12Angelos Lagios14:2421/2 (50%)1/2 (50%)102
55J.P. Macura24:12156/10 (60%)5/6 (83.33%)1/4 (25%)2/2 (100%)402
10Kendale McCullum33:42113/12 (25%)3/10 (30%)0/2 (0%)5/6 (83.33%)693
44Pauly Paulicap14:1131/4 (25%)1/4 (25%)1/2 (50%)502
77Sotiris Stavrakopoulos15:4462/8 (25%)2/8 (25%)100

Trener: Georios Limniatis

Sędziowie: Luis Castillo (Hiszpania), Yan vezo Davidson (Madagaskar), Mehmet Sahin (Turcja)
Komisarz: Adam Greczyło (Polska)


Centrum informacji o koszykarskiej Legii

koszykówka Legia Warszawa - Promiteas Kamil Piątkowski
fot. Maciek Gronau

koszykówka, Legia Warszawa - Promitheas Patras BC
fot. Maciek Gronau

koszykówka, Legia Warszawa - Promitheas Patras BC
fot. Maciek Gronau

koszykówka, Legia Warszawa - Promitheas Patras BC Andrzej Pluta
fot. Maciek Gronau


Komentarze (0)

