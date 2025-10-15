Koszykówka
BCL: Legia Warszawa 64-68 Promitheas Patras BC
Woytek, źródło: Legionisci.com
W drugim meczu rozgrywek Basketball Champions League koszykarze Legii Warszawa przegrali z Promitheas Patras BC 64-68. Spotkanie odbyło się w hali Torwar, a z trybun oglądali je piłkarze stołecznej drużyny.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 19 października z Czarnymi Słupsk.
BCL Legia Warszawa 64 - 68 Promitheas Patras BC
Kwarty: 17-16, 16-16, 16-18, 15-18
Legia Warszawa
Trener: Heiko Rannula
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty
|za 2 pnukty
|za 3 punkty
|FT
|zb
|as
|faule
|1
|Błażej Czapla
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|Jayvon Graves
|24:38
|14
|5/13 (38.46%)
|5/10 (50%)
|0/3 (0%)
|4/6 (66.67%)
|6
|6
|5
|40
|Shane Hunter
|26:34
|13
|4/6 (66.67%)
|4/5 (80%)
|0/1 (0%)
|5/6 (83.33%)
|9
|1
|2
|23
|Michał Kolenda
|28:53
|8
|3/8 (37.5%)
|1/2 (50%)
|2/6 (33.33%)
|5
|0
|3
|3
|Andrzej Pluta
|31:33
|14
|5/14 (35.71%)
|2/4 (50%)
|3/10 (30%)
|1/2 (50%)
|6
|2
|0
|42
|Carl Ponsar
|16:22
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2
|2
|2
|11
|Ben Shungu
|28:29
|5
|2/8 (25%)
|2/4 (50%)
|0/4 (0%)
|1/2 (50%)
|3
|4
|1
|15
|Ojars Silins
|28:13
|8
|3/6 (50%)
|1/1 (100%)
|2/5 (40%)
|2
|1
|0
|13
|Matthias Tass
|12:28
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|1
|1
|5
|Wojciech Tomaszewski
|00:00
|0
|0
|0
|0
|32
|Maksymilian Wilczek
|02:49
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|2
|0
|0
Promitheas Patras BC
Trener: Georios Limniatis
|nr
|zawodnik
|min
|pkt
|rzuty
|2pt
|3pt
|FT
|zb
|as
|faule
|7
|Athanasios Bazinas
|26:53
|5
|2/7 (28.57%)
|1/3 (33.33%)
|1/4 (25%)
|3
|6
|3
|4
|Kendal Coleman
|16:58
|6
|2/5 (40%)
|1/4 (25%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|6
|0
|1
|32
|Rob Gray
|00:00
|0
|0
|0
|0
|2
|Leyton Hammonds
|34:58
|20
|8/15 (53.33%)
|4/6 (66.67%)
|4/9 (44.44%)
|5
|0
|3
|8
|Evdoxios Kapetakis
|10:08
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|2
|0
|2
|29
|Antonios Karagiannidis
|08:50
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|1
|19
|Ioannis Komnianidis
|00:00
|0
|0
|0
|0
|12
|Angelos Lagios
|14:24
|2
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|2
|55
|J.P. Macura
|24:12
|15
|6/10 (60%)
|5/6 (83.33%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|4
|0
|2
|10
|Kendale McCullum
|33:42
|11
|3/12 (25%)
|3/10 (30%)
|0/2 (0%)
|5/6 (83.33%)
|6
|9
|3
|44
|Pauly Paulicap
|14:11
|3
|1/4 (25%)
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|5
|0
|2
|77
|Sotiris Stavrakopoulos
|15:44
|6
|2/8 (25%)
|2/8 (25%)
|1
|0
|0
Sędziowie: Luis Castillo (Hiszpania), Yan vezo Davidson (Madagaskar), Mehmet Sahin (Turcja)
Komisarz: Adam Greczyło (Polska)
Centrum informacji o koszykarskiej Legii
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom