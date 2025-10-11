Koszykówka

Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami

Sobota, 11 października 2025 r. 17:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o nietypowej jak na ostatnie lata porze - 12:30 - koszykarze Legii zagrają ligowe spotkanie w Toruniu. Warszawiacy powalczą w toruńskiej Arenie o drugie ligowe zwycięstwo w obecnych rozgrywkach. Dla naszej drużyny będzie to czwarty występ w obecnym sezonie, torunianie zagrają po raz drugi.

Zespół naszego najbliższego przeciwnika, kolejny sezon prowadzi Srdjan Subotić. Jego asystentem został Bartosz Diduszko, który ostatnich kilka lat występował w toruńskim zespole, a przed pierwszym meczem tego sezonu, koszulka z jego nazwiskiem zawisła pod sufitem toruńskiej areny. W samej drużynie zaszło jednak sporo zmian. Jedną z ważniejszych było pozyskanie doświadczonego podkoszowego, Damiana Kuliga, który grozi rzutem z dystansu, a i w strefie podkoszowej jest ważną postacią zarówno w obronie, jak i ataku.



Jednym z niewielu graczy, którzy pozostali w Toruniu jest słoweński skrzydłowy, Aljaz Kunc. Toruński zespoł z Kinga pozyskał Adama Brenka, z Dzików przybył Mateusz Szlachetka, a ze Stargardu sprowadzono serbskiego podkoszowego, Aleksandara Langovicia. Na pozycje 1-2 zakontraktowano Noaha Thomassona, który po występach w NCAA, przez rok występował w Europie - w minionym sezonie reprezentował czarnogórski Mornar Bar, w barwach którego zdobywał średnio 10 pkt. i notował 3,2 as. Na pozycję rzucającego obrońcy sprowadzono Mihę Lapornika ze Słowenii. Zawodnik w przeszłości występował w Rumunii, Holandii, na Węgrzech oraz Litwie, a jeden z lepszych sezonów rozegrał w słowackim Levice Patrioti, gdzie w FIBA Europe Cup miał blisko 20 pkt. na mecz - był najlepszym strzelcem tych rozgrywek w fazie grupowej. Ostatni sezon spędził w San Pablo Burgos, z którym awansował do hiszpańskiej ekstraklasy. Do Torunia, po rocznej przerwie, wrócił 31-letni Arik Smith (pozycje 1-2). Ostatni sezon rozegrał w BC Kalev/Cramo w Estonii, a kontuzja barku sprawiła, że przedwcześnie zakończył rozgrywki. Teraz znów występować będzie dla toruńskiej publiczności.







W pierwszym meczu ligowym, Twarde Pierniki przegrały na własnym parkiecie 68:77 z Kingiem Szczecin. Najlepiej w tym spotkaniu zaprezentowali się Smith (10 pkt., 3 as.), Thomasson (16 pkt., 3 as.) oraz Kulig (9 pkt. i 9 zb.).



Legia we wtorek grała w Wilnie z miejscowym Rytasem na inaugurację rozgrywek BCL. Pomimo bardzo dobrej postawy naszej drużyny, na Litwie górą byli gospodarze, którzy zwyciężyli różnicą ośmiu punktów. Jeśli jednak w niedzielę zobaczymy legionistów grających z równie wielkim zaangażowaniem co w wileńskiej Twinsbet Arenie, możemy spodziewać się drugiej ligowej wygranej. Pierwszą nasz zespół uzyskał przed własną publicznością, zasłużenie pokonując wicemistrza oraz zdobywcę Superpucharu - Start Lublin. Niedzielny mecz będzie na pewno wyjątkowy dla naszego dyrektora sportowego - Aaron Cel jest bowiem jednym z najbardziej zasłużonych graczy dla toruńskiego klubu. Możemy spodziewać się, że trener Rannula będzie starał się odpowiednio rotować składem, ze względu na bardzo napięty terminarz spotkań. Trzy dni po meczu w Toruniu czeka nas bowiem kolejne spokanie Ligi Mistrzów - tym razem w roli gospodarza z greckim Promitheas Patras.







Legii w ostatnich latach bardzo dobrze gra się przeciwko Twardym Piernikom. Legioniści wygrali aż 11 kolejnych meczów z tym zespołem i wierzymy, że wspomniana seria zostanie przedłużona. W ostatnim sezonie legioniści wygrali z torunianami 82:77 na Bemowie (jeszcze pod wodzą Ivicy Skelina) oraz 93:85 w rundzie rewanżowej (kiedy zespół prowadził już Heiko Rannula). W listopadzie 2023 roku do rozstrzygnięcia meczu konieczna była dogrywka (91:84). Ekipa z grodu Kopernika po raz ostatni wygrała z Legią przed sześciu laty - w październiku 2019 roku.



Bilety na niedzielne spotkanie kupować można na ABILET.PL w cenie 30 zł (ulgowy) oraz 40 zł (normalny). Spotkanie rozegrane zostanie w nowoczesnej Arenie Toruń, w której parkiet oddzielony jest od trybun bieżnią lekkoatletyczną. Bezpośrednią transmisję spotkania, którego początek zaplanowano na godzinę 12:30, będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1.



ARRIVA LOTTO TWARDE PIERNIKI TORUŃ

Skład: Arik Smith, Adam Brenk, Paweł Sowiński, Mateusz Szlachetka (rozgrywający), Noah Thomasson, Miha Lapornik (rzucający), Aljaz Kunc, Aleksandar Langović, Maciej Kenig, Hubert Prokopowicz (skrzydłowi), Damian Kulig, Hubert Lipiński (środkowi)

trener: Srdjan Subotić, as. Jarosław Zawadka, Bartosz Diduszko



Przewidywana wyjściowa piątka: Adam Brenk, Noah Thomasson, Miha Lapornik, Aleksandar Langović, Damian Kulig.



Wyniki: King Szczecin (d, 68:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

04.04.2025 Twarde Pierniki Toruń 85:93 Legia Warszawa

06.12.2024 Legia Warszawa 82:77 Twarde Pierniki Toruń

02.03.2024 Twarde Pierniki Toruń 70:83 Legia Warszawa

04.11.2023 Legia Warszawa pd. 91:84 Twarde Pierniki Toruń

10.03.2023 Twarde Pierniki Toruń 84:88 Legia Warszawa

05.11.2022 Legia Warszawa 81:68 Twarde Pierniki Toruń

02.01.2022 Twarde Pierniki Toruń 77:87 Legia Warszawa

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



LEGIA WARSZAWA

Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins/Shane Hunter, Matthias Tass.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85).



Termin meczu: niedziela, 12 października 2025 roku, g. 12:30

Adres hali: Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89 (Arena Toruń)

Ceny biletów: 30 zł (ulgowe) oraz 40 zł (normalne)

Pojemność hali: 5170 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1



Autor: Marcin Bodziachowski



