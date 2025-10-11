Tenis
Wygrana Stankiewicz w deblu w Monastyrze
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Tenisistka Legii, Monika Stankiewicz wzięła udział w turnieju ITF W15 Magic Hotel Tours by FTT w Monastyrze. Legionistka w parze z Marią Goloviną wygrała w grze podwójnej.
Wyniki legionistki:
I runda: Monika Stankiewicz - Lauryn John-Baptiste (Wielka Brytania) 1-6, 6-1, 2-6
I runda: Monika Stankiewicz/Maria Golovina (Rosja) - Katerina Melicharova (Czechy)/Benedetta Ortenzi (Włochy) 6-0, 6-2
1/4 finału: Stankiewicz/Golovina - Victoria Mulville/Kate Sharabura (USA) 6-2, 6-1
1/2 finału: Stankiewicz/Golovina - Ferrer Perez/Kate Mansfield (USA) 6-2, 6-1
Finał: Stankiewicz/Golovina - El Jardi/Lauryn John-Baptiste (Wielka Brytania) 6-4, 3-6, 10-7
