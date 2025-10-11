Skrót sparingu Legia - Stal
źródło: Legia Warszawa
Poniżej możecie obejrzeć skrót meczu sparingowego Legia Warszawa - Stal Rzeszów, który w sobotę odbył się w Legia Training Center.
Sparing 2025/2026
#LEGSTR
bez udziału publiczności
#LEGSTR
bez udziału publiczności
Urszulin, Polska
Legia Training Center
11.10.2025
14:00
Legia Training Center
11.10.2025
14:00
Legia Warszawa
Stal Rzeszów
3-1
34' Čolak
58' Burch
66' Weisshaupt
(1-1)
Jędrzejczyk (s) 22'
12 Radovan Pankov 72'
55 Artur Jędrzejczyk 72'
23 Patryk Kun 46'
5 Claude Goncalves 72'
8 Rafał Augustyniak 46'
22 Juergen Elitim 46'
14 Antonio Čolak 46'
29 Mileta Rajović 46'
99 Noah Weisshaupt 46'
44 Damian Szymański 46'
19 Ruben Vinagre 46'
74 Jan Leszczyński 72'
72 Rafał Boczoń 72'
73 Maciej Saletra 72'
46' Marek Kozioł 88
80' Patryk Warczak 2
Maksymilian Soja 54
80' Marcin Kaczor 39
46' Krystian Wachowiak 18
80' Karol Łysiak 7
68' Illa Postupalśkyj 53
68' Oliwier Sławiński 31
46' Szymon Łyczko 46
46' Jonathan Júnior 14
46' Filip Wolski 21
46' Swiatosław Waniwśkyj 1
80' Ksawery Kukułka 4
46' Kacper Masiak 48
68' Darvin Jablonski 91
46' Jakub Kucharski 51
46' Seif Darwish 11
68' Michał Musik 9
46' 80' Łukasz Piwnicki 52
80' Jakub Zych 22
80' Antoni Perduta 45
80' Wojciech Brzęk 44
Trener: Edward Iordanescu
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Asystent trenera: Aleksandru Radu
Trener: Marek Zub
Asystent trenera: Sławomir Szeliga
Asystent trenera: Sławomir Szeliga
Pogoda:
Temperatura 13°C
Ciśnienie 1021 hPa
Wilgotność 94%
Temperatura 13°C
Ciśnienie 1021 hPa
Wilgotność 94%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 28 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.06 lat
Cała kadra meczowa: 26.06 lat
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Komentarze (0)
+dodaj komentarz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.