PamiętaMY

Legioniści w rocznicę Września 1939

Niedziela, 12 października 2025 r. 09:16 OFMC

Przez cały wrzesień, a także przez początek października, legijna społeczność patriotyczna dbała o miejsca pamięci związane z szeroko pojętym "Wrześniem 1939" w całej Polsce, a także na emigracji. My ze swojej strony, jak co roku, złożyliśmy 17 września legijny wieniec pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, a także na Kopcu Powstania Warszawskiego, gdzie byliśmy z naszymi przyjaciółmi z Zagłębia Sosnowiec - relacjonuje grupa OFMC.

Legioniści w rocznicę Września 1939 - OFMC / 73 zdjęcia













Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Fanów Legii Warszawa oraz zaangażowaniu licznego grona kibiców Legii z całej Polski po raz pierwszy na taką skalę Legijne znicze zapłonęły od Westerplatte po Kock. Dzięki temu, byliśmy 1 września w miejscu, gdzie miała miejsce pierwsza bitwa Kampanii Wrześniowej, a 6 października tam, gdzie ostatkiem sił opór stawiali żołnierze gen. Kleeberga.



W międzyczasie odwiedzonych zostało wiele cmentarzy, pomników i miejsc pamięci, które są związane z poszczególnymi bitwami, czy też z postaciami, walczącymi w Kampanii Wrześniowej. Miejsc było tak dużo, że ciężko je tutaj wymienić. Znajdują się one zarówno na ścianie zachodniej, jak i wschodniej. Od morza po góry (dosłownie). Zamieszczamy kilkadziesiąt zdjęć poglądowych i cieszymy się, że energia kilkudziesięciu osób, które są zawsze chętne do działania i świadome, nie gaśnie. Entuzjazm z kolei przechodzi na kolejne osoby i dzięki temu jest nas coraz więcej, działających w słusznej sprawie.





Wisienką na torcie było również, wcześniej już opisywane złożenie wieńca w Holandii, w miejscowości Driel, a nawet w bardzo oddalonym Narwiku. Wydawać by się mogło, że nie są to miejsca związane z Kampanią Wrześniową, ale tak naprawdę to kontynuacja polskiego czynu zbrojnego z 1939 roku w Polsce, tylko, że daleko poza jej granicami.







Cześć i chwała Bohaterom!





