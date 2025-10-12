REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
PamiętaMY

Legioniści w rocznicę Września 1939

OFMC

Przez cały wrzesień, a także przez początek października, legijna społeczność patriotyczna dbała o miejsca pamięci związane z szeroko pojętym "Wrześniem 1939" w całej Polsce, a także na emigracji. My ze swojej strony, jak co roku, złożyliśmy 17 września legijny wieniec pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, a także na Kopcu Powstania Warszawskiego, gdzie byliśmy z naszymi przyjaciółmi z Zagłębia Sosnowiec - relacjonuje grupa OFMC.



Legioniści w rocznicę Września 1939 - OFMC / 73 zdjęcia 


 


Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Fanów Legii Warszawa oraz zaangażowaniu licznego grona kibiców Legii z całej Polski po raz pierwszy na taką skalę Legijne znicze zapłonęły od Westerplatte po Kock. Dzięki temu, byliśmy 1 września w miejscu, gdzie miała miejsce pierwsza bitwa Kampanii Wrześniowej, a 6 października tam, gdzie ostatkiem sił opór stawiali żołnierze gen. Kleeberga.


W międzyczasie odwiedzonych zostało wiele cmentarzy, pomników i miejsc pamięci, które są związane z poszczególnymi bitwami, czy też z postaciami, walczącymi w Kampanii Wrześniowej. Miejsc było tak dużo, że ciężko je tutaj wymienić. Znajdują się one zarówno na ścianie zachodniej, jak i wschodniej. Od morza po góry (dosłownie). Zamieszczamy kilkadziesiąt zdjęć poglądowych i cieszymy się, że energia kilkudziesięciu osób, które są zawsze chętne do działania i świadome, nie gaśnie. Entuzjazm z kolei przechodzi na kolejne osoby i dzięki temu jest nas coraz więcej, działających w słusznej sprawie.


Wisienką na torcie było również, wcześniej już opisywane złożenie wieńca w Holandii, w miejscowości Driel, a nawet w bardzo oddalonym Narwiku. Wydawać by się mogło, że nie są to miejsca związane z Kampanią Wrześniową, ale tak naprawdę to kontynuacja polskiego czynu zbrojnego z 1939 roku w Polsce, tylko, że daleko poza jej granicami.


Cześć i chwała Bohaterom!


OFMC




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.