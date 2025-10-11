fot. Legia Ladies
Piłka nożna kobiet

I liga: Ślęza Wrocław 0-2 Legionistki

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę we Wrocławiu rozegrane zostało spotkanie na szczycie I ligi kobiet. Legionistki pokonały Ślęzę 2-0 (1-0) i po 9. kolejkach mają pięć punktów przewagi nad dwiema drużynami. Bramki dla Legii zdobyły Materek i Nestorowicz. Kolejny mecz ligowy legionistki rozegrają dopiero w weekend 1-2 listopada z Polonią Środa Wlkp.



 


Za tydzień z kolei dwie drużyny Legionistek (pierwszoligowa i trzecioligowe rezerwy) zagrają mecze 1/32 finału Pucharu Polski.

I liga: Ślęza Wrocław 0-2 (0-1) Legionistki Warszawa
0-1 35 min. Materek
0-2 53 min. Nestorowicz

Legionistki: Nowak - Grosicka, Kurzelowska, Prochowska (k), Materek, Litwiniec, Bużan, Drożyńska, Nestrowicz, Kazanecka, Dubiel.




Komentarze (1)

MiszaPraga - 40 minut temu, *.plus.pl

Cudo, Brawo Panie

