Piłka nożna kobiet

I liga: Ślęza Wrocław 0-2 Legionistki

Sobota, 11 października 2025 r. 22:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę we Wrocławiu rozegrane zostało spotkanie na szczycie I ligi kobiet. Legionistki pokonały Ślęzę 2-0 (1-0) i po 9. kolejkach mają pięć punktów przewagi nad dwiema drużynami. Bramki dla Legii zdobyły Materek i Nestorowicz. Kolejny mecz ligowy legionistki rozegrają dopiero w weekend 1-2 listopada z Polonią Środa Wlkp.









Za tydzień z kolei dwie drużyny Legionistek (pierwszoligowa i trzecioligowe rezerwy) zagrają mecze 1/32 finału Pucharu Polski.



I liga: Ślęza Wrocław 0-2 (0-1) Legionistki Warszawa

0-1 35 min. Materek

0-2 53 min. Nestorowicz



Legionistki: Nowak - Grosicka, Kurzelowska, Prochowska (k), Materek, Litwiniec, Bużan, Drożyńska, Nestrowicz, Kazanecka, Dubiel.



