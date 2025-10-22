Młodzież

UYL: Legia Warszawa 4-1 Fiorentina

Środa, 22 października 2025 r. 13:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W drugiej rundzie ścieżki mistrzowskiej Ligi Młodzieżowej UEFA Legia Warszawa U-19 wygrała w LTC z Fiorentiną 4-1. Do przerwy legioniści prowadzili już 3-1. Rewanżowe spotkanie odbędzie się 5 listopada o godz. 15 we Florencji.





Sam początek meczu był świetny w wykonaniu przyjezdnych z Florencji. Już przy pierwszej okazji, w 1. minucie do bramki "Wojskowych" trafił Brando Mazzeo. Odpowiedź legionistów była najlepsza z możliwych. W 7. minucie bramkę wyrównującą zdobył pięknym strzałem pod poprzeczkę zdobył Przemysław Mizera, a w niecały kwadrans graczom stołecznej drużyny udało się wyjść na prowadzenie i podwyższyć wynik dzięki golom Cypriana Pchełki i Samuela Kováčika. Od momentu trzeciego gola piłkarze Fiorentiny nieco przejęli inicjatywę i szukali gola kontaktowego, lecz nieskutecznie, a paroma dobrymi interwencjami popisał się golkiper młodzieżowego zespołu Legii, Jan Bienduga. Ostatecznie obu zespołom nie udało się już zmienić przebiegu meczu i na przerwę legioniści schodzili z pewnym prowadzeniem.





fot. Mishka / Legionisci.com





Pierwsze minuty drugiej części należały do podopiecznych trenera Patryka Seppelta-Górajewskiego, którzy bez powodzenia napierali na bramkę Włochów. W 58. minucie przyjezdni mieli okazję na gola kontaktowego po rzucie wolnym ustawionym tuż przed polem karnym, ale krótkie rozegranie nie przyniosło efektów, a ostateczny strzał zablokował Kováčik. Dwie minuty później słowacki pomocnik po świetnej wykończył z bliskiej odległości świetną, indywidualną akcję i zaliczył dublet. W 64. minucie goście mieli kolejną szansę na bezpośrednie uderzenie ze stałego fragmentu gry, ale świetną interwencją po strzale Gianmarco Angioliniego popisał się Bienduga. Dziesięć minut później Fiorentinie przyznany został rzut wolny pośredni w polu karnym, lecz gracze Legii dwoma ofiarnymi interwencjami na linii bramkowej wyszli z opresji. Do końca spotkania Włosi próbowali zmniejszyć wymiary porażki, ale bezskutecznie. Młodzi legioniści stworzyli sobie bardzo dobrą zaliczkę przed rewanżem we Florencji.





UYL: Legia Warszawa 4-1 (3-1) Fiorentina

0-1 - 1' Brando Mazzeo

1-1 - 7' Przemysław Mizera

2-1 - 10' Cyprian Pchełka

3-1 - 19' Samuel Kováčik

4-1 - 60' Samuel Kováčik





Legia: 1. Jan Bienduga - 2. Karol Kosiorek (66' 21. Szymon Chojecki), 28. Jan Leszczyński, 5. Mateusz Lauryn - 7. Daniel Foks (78' 15. Jeremiah White IV), 17. Pascal Mozie, 4. Maciej Ruszkiewicz (78' 18. Filip Przybyłko), 11. Eryk Mikanowicz - 8. Cyprian Pchełka (90+3' 24. Jan Kniat), 9. Przemysław Mizera, 20. Samuel Kováčik (90+3' 16. Aleksander Wyganowski)





Fiorentina: 1. Brando Dolfi - 6. Nicollo Turnone (46' 72. Edoardo Sturli), 4. Piergiorgio Bonanno, 5. Edoardo Sadotti, 33. Carlo Evangelista (78' 2. Gabriele Colaciuri) - 47. Luca Montenegro, 80. Davide Atzeni (61' 21. Gianmarco Angiolini), 16. Bala Keita (90' 34. Christian Melai) - 28. Brando Mazzeo, 10. Giorgio Puzzoli (61' 11. Stefano Maiorana), 7. Gabriele Bertolini





żółte kartki: Kosiorek 35', Kováčik 70', White IV 90+4' - Keita 32', Bertolini 84'

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com

fot. Mishka / Legionisci.com