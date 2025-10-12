Boks

PLB: KB Legia Warszawa 14-4 RKB Wisłok Rzeszów

Niedziela, 12 października 2025 r. 21:04 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielny wieczór w stołecznej hali OSiR Bemowo rozegrany został mecz 10. kolejki Polskiej Ligi Boksu, w której pięściarze Legii Warszawa pewnie wygrali z RKB Wisłokiem 1995 Rzeszów 14-4. Była to dziesiąta wygrana legionistów w sezonie, drugi w tabeli WKB Rushh Kielce ma na swoim koncie 8 wygranych i dwie porażki.

Legioniści rozpoczęli od czterech wygranych walk - Nikolasa Pawlika, Radoslava Rosenova, Bartłomieja Rośkowicza i Pawłą Sulęckiego. Rami Kiwan przegrał z Dmytro Kulyą, później Kazimierz Kunicki z Legii wygrywając z Michałem Ożgą zapewnił naszej drużynie wygraną. Drugą wygraną ekipy z Podkarpacia było zwycięstwo Maksymiliana Kuli z Konradem Kaczmarkiewiczem. W najwyższych kategoriach wagowych kolejne dwie wygrane odnieśli pięściarze Legii - Alexey Sevostyanov oraz Oskar Kopera.



Kolejny mecz legioniści rozegrają 24 października na wyjeździe z CKB Potężnie Ciechocinek. Najbliższy domowy mecz legioniści rozegrają 9 listopada o 20:10 z Concordią Knurów.



kat.-55kg: Nikolas Pawlik - Tymoteusz Jakubowski 2:0

kat.-60kg: Radoslav Simeonov Rosenov - Michał Akoto-Ampaw 2:0

kat.-65kg: Bartłomiej Rośkowicz - Szymon Brząkała 2:0

kat.-70kg: Paweł Sulęcki - Tomasz Rabka 2:0

kat.-75kg: Rami Kiwan - Dmytro Kulya 0:2

kat.-80kg: Kazimierz Kunicki - Michał Ożga 2:0

kat.-85kg: Konrad Kaczmarkiewicz - Maksymilian Kula 0:2

kat.-90kg: Alexey Sevostyanov - Hubert Stareńczak 2:0

kat.+90kg: Oskar Kopera - Wiktor Skiba





Tabela:

1. KB Legia Warszawa 10-0

2. WKB Rushh Kielce 8-2

3. Pomorzanin Boxing Team Toruń 6-4

4. Imperium Boxing Wałbrzych 6-4

5. CKB Potężnie Ciechocinek 4-6

6. Concordia Knurów 4-6

7. RKB Wisłok 1995 Rzeszów 2-8

8. Golden Team Nowy Sącz 0-10







