20. Warszawski Festiwal Piwa: Wygraj wejściówki!

Wtorek, 14 października 2025 r. 20:19 Fumen, źródło: Legionisci.com

Rzemieślnicze piwa, smaczne jedzenie i mnóstwo atrakcji – Warszawski Festiwal Piwa zaprasza na jubileuszową 20. edycję, która jak zapowiadają organizatorzy ma przebić rozmachem wszystkie poprzednie. Areną trzydniowego wydarzenia będzie stadion Legii Warszawa. Organizatorzy zapraszają od 16 do 18 października (czwartek - sobota).

Co nowego Paweł Leszczyński, organizator WFP i jego ekipa pasjonatów, zebrana pod szyldem Stowarzyszenia Wolny Kraft, przygotowała tym razem? Nie zabraknie stałych atrakcji, ale pojawią się też nowości. Na miejscu spróbujesz ponad 1300 piw uwarzonych przez najlepsze polskie browary, z czego ponad 300 to premiery. Na ponad 600 kranach rotują piwa klasyczne, nowofalowe i bezalkoholowe. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!











Nie tylko piwne atrakcje

Oprócz mnóstwo stoisk z rzemieślniczymi piwami i piwami 0%, możemy spodziewać się między innymi sauny zwanej Parostacją, wycieczek z piwnymi przewodnikami z degustacją lub bez i warsztatów (np. o francuskim piwowarstwie czy browarach z Ameryki). Będą miody pitne i Gastrofaza, czyli strefa foodtrucków dla wszystkich lubiących dobrze zjeść. Na fanów gier czeka Strefa Gier Retro, w dodatku powiększona o legendarne pozycje na PeCety. Będzie okazja sprawdzić się w Mistrzostwach Deluxe Ski Jump. Organizatorzy WFP dadzą wam szansę rywalizacji w konkursie głównym na trybunach stadionu. W ramach festiwalu odbędą się również targi rzemiosła.





Z edycji na edycję, na WFP pojawia się coraz więcej gości z zagranicy. To nasi sąsiedzi z Litwy czy Czech, ale też z Francji, Wielkiej Brytanii czy Izraela. Międzynarodowi goście mają też swój udział w budowaniu programu 20. edycji WFP; Ambasada Wielkiej Brytanii będzie promować wyspiarskie piwa, a CAMRA, organizacja z Wysp opowie o trunkach tradycyjnych. Na festiwalowej scenie rozgoszczą się prelegenci z Francji i z Niemiec. Opowiedzą o piwach i ich warzeniu, ale nie tylko. Przewidziano też spotkanie, podczas którego edukator i autor książek o piwie, Markus Raupach, opowie o wymyślonych przez siebie w sumie 60. (!) grach o tematyce browarniczej.





Wśród festiwalowych nowości na uwagę zasługują też koncerty. W czwartek i piątek po godzinie 20.00 festiwalowa scena zamieni się w muzyczną. Staną na niej dj-e, w tym duet twórców Winyl Marketu, czyli Risky i Kraff, czy największa w Polsce perkusyjna grupa samby Ritmo Bloco. Wybrzmi też… Jam Session WFP Orkiestry Live, czyli spontaniczna improwizacja, do której będzie mógł dołączyć każdy chętny muzyk. Ta sama Orkiestra wejdzie też na scenę z legendą sceny klubowej, współtwórcą Boogie Mafii – Harperem (oba wydarzenia w czwartek).





Ikarusem na festiwal

Podczas festiwalu po mieście kursuje Kraftobus – imprezowy Ikarus łączący Stadion Legii z najlepszymi kraftowymi miejscówkami w stolicy. Rusza spod stadionu codziennie od 15:30 do 22:00. Sprawdź trasę na stronie organizatora i wskakuj na Warszawski Festiwal Piwa!





Informacje o poszczególnych wydarzeniach, ich daty i godziny, a także bilety znajdziesz w programie na stronie WFP.





KONKURS

Jak przy każdej edycji, także i tym razem mamy dla Was do wygrania 5 podwójnych wejściówek na pierwszy dzień festiwalu (czwartek(. Chcesz w czwartek wziąć udział w 20. WFP? Wystarczy odpowiedzieć prawidłowo na trzy pytania.

UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz. Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.





1. W sezonie 2024/2025 koszykarze Legii Warszawa:

a) zdobyli mistrzostwo Polski

b) zdobyli Puchar Polski

c) zdobyli mistrzostwo i Puchar Polski





2. Który z obcokrajowców z obecnej kadry rozegrał najwięcej meczów w barwach Legii:

a) Juergen Elitim

b) Steve Kapuadi

c) Radovan Pankov





3. Najbliższym rywalem Legii w Lidze Konferencji będzie Szachtar Donieck. W którym roku obie drużyny spotkały się w rozgrywkach europejskich?

a) 2006

b) 2010

c) 2015



