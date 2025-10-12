Boks

Legia walczy z RKB Wisłokiem Rzeszów (transmisja)

Niedziela, 12 października 2025 r. 18:57 Bodziach, źródło: Legionisci.com

O godzinie 19:00 w hali OSiR Bemowo pięściarze Legii rozpoczną mecz Polskiej Ligi Boksu z Wisłokiem Rzeszów. Legioniści prowadzą w tabeli PLB i zmierzają po tytuł mistrzowski, ale przed nimi jeszcze kilka ważnych meczów. W ramach meczu z Wisłokiem kibice zobaczą 9 walk w różnych kategoriach wagowych. Za każdą wygraną klub zdobywa dwa punkty. Transmisję meczu można śledzić na kanal Youtube Polskiej Ligi Boksu.



