2. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji. Ważna wygrana Legii
W czwartek rozegrane zostaną mecze 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa wygrała w Krakowie z Szachtarem Donieck 2-1. Jagiellonia zremisowała na wyjeździe z RC Strasbourg 1-1. Lech uda się na Gibraltar, gdzie zmierzy się z grudniowym rywalem Legii, Lincolnem Red Imps. Raków natomiast zagra z Sigmą Ołomuniec.
2. kolejka:Szachtar Donieck 1-2 Legia Warszawa
Rapid Wiedeń 0-3 ACF Fiorentina
RC Strasbourg 1-1 Jagiellonia Białystok
HNK Rijeka - Sparta Praga (przerwany przez złe warunki pogodowe przy stanie 0-0)
AEK Ateny 6-0 Aberdeen FC
Drita Gnjilane 1-1 Omonia Nikozja
Breidablik Kopavogur 0-0 Kuopion Palloseura
KF Shkendija Tetowo 1-0 Shelbourne FC
BK Hacken 2-2 Rayo Vallecano
AZ Alkmaar 1-0 Slovan Bratysława
godz. 21:00 Crystal Palace FC - AEK Larnaka
godz. 21:00 Shamrock Rovers FC - NK Celje
godz. 21:00 FSV Mainz - HSK Zrinjski Mostar
godz. 21:00 Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (Polsat Sport 2)
godz. 21:00 Samsunspor Kulübü - Dynamo Kijów
godz. 21:00 Universitatea Craiova - FC Noah Erywań
godz. 21:00 Ħamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport
