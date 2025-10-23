fot. Woytek / Legionisci.com
Liga Konferencji

2. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Mishka, źródło: Legionisci.com

W czwartek rozegrane zostaną mecze 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa zmierzy się w Krakowie z Szachtarem Donieck. Jagiellonia zagra na wyjeździe z zespołem RC Strasbourg, a Lech uda się na Gibraltar, gdzie zmierzy się z grudniowym rywalem Legii, Lincolnem Red Imps. Raków natomiast zagra z Sigmą Ołomuniec. Aktualnie w tabeli rozgrywek prowadzi HSK Zrinjski Mostar, a za nim plasuje się AEK Larnaka, z którym Legia odpadła z Ligi Europy.



 


2. kolejka:

godz. 18:45 Szachtar Donieck - Legia Warszawa (Polsat Sport 1)
godz. 18:45 Rapid Wiedeń - ACF Fiorentina
godz. 18:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok (Polsat Sport 2)
godz. 18:45 HNK Rijeka - Sparta Praga
godz. 18:45 AEK Ateny - Aberdeen FC
godz. 18:45 Drita Gnjilane - Omonia Nikozja
godz. 18:45 Breidablik Kopavogur - Kuopion Palloseura
godz. 18:45 KF Shkendija Tetowo - Shelbourne FC
godz. 18:45 BK Hacken - Rayo Vallecano
godz. 21:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratysława
godz. 21:00 Crystal Palace FC - AEK Larnaka
godz. 21:00 Shamrock Rovers FC - NK Celje
godz. 21:00 FSV Mainz - HSK Zrinjski Mostar
godz. 21:00 Lincoln Red Imps FC - Lech Poznań (Polsat Sport 1)
godz. 21:00 Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa (Polsat Sport 2)
godz. 21:00 Samsunspor Kulübü - Dynamo Kijów
godz. 21:00 Universitatea Craiova - FC Noah Erywań
godz. 21:00 Ħamrun Spartans FC - FC Lausanne-Sport 


 Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

 Tabela Ligi Konferencji




