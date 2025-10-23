Liga Konferencji

2. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Czwartek, 23 października 2025 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W czwartek rozegrane zostaną mecze 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa zmierzy się w Krakowie z Szachtarem Donieck. Jagiellonia zagra na wyjeździe z zespołem RC Strasbourg, a Lech uda się na Gibraltar, gdzie zmierzy się z grudniowym rywalem Legii, Lincolnem Red Imps. Raków natomiast zagra z Sigmą Ołomuniec. Aktualnie w tabeli rozgrywek prowadzi HSK Zrinjski Mostar, a za nim plasuje się AEK Larnaka, z którym Legia odpadła z Ligi Europy.





2. kolejka:





‌‌ Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

‌‌ Tabela Ligi Konferencji





